中菲行拚跨國電商業務 樂觀看今年「必能有成長」

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (8) 日召開股東會指出，全球經濟發展雖有中美貿易戰疑慮，但仍積極在歐、美、印度、中國和東南亞進行業務拓展和投資，並加強爭取跨國企業和跨境電商業務，樂觀看整體營業額必能有所成長。

中菲行說明，自 2008 年底全球金融風暴以來，全球經貿、貨幣變化非常不穩定，預測難度高，例如去年第 1 季僅少數幾家貨櫃船公司有盈利，但全年最終結果卻是近 10 年來貨運運輸產業最好的一年，其主要因素是美國市場景氣復甦，帶動全球經貿的成長特別是歐洲和亞洲，因此也導致各航空公司、船公司均採取控制艙位並調漲價錢的策略。

然而，在航空公司和船公司運價大幅調漲下，承攬業對客戶的運價僅能逐步進行調整，使營業毛利較前一年度下滑，所幸去年第 4 季起，對客戶的運價調整已反應市場狀況，使營業毛利逐步回升，重回獲利成長的趨勢。

展望今年，中菲行強調，將以各地整合銷售和客服的戰鬥團隊持續開發新業務，以爭取多家跨國企業及跨境電商業務。

中菲行去年合併營收為 175.33 億元，年增 8.5%，稅後純益 2.07 億元，年減 23.6%，每股純益 (EPS)1.67 元，股東常會中通過將每股配發現金股利 1.18 元。

中菲行目前在全球服務據點已虞 150 處，尤其深耕中國市場，在中國共有 77 個行銷服務據點。