港元1個月Hibor升破1.4% 連漲9日 1週升至1% 1個半月新高

香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 全面走高，其中與房貸相關的 1 個月拆款利率息連升 9 個交易日，更升穿 1.4% 水平；1 週拆款利率升 19 個基點，至 1%，為 4 月 24 日以來最大升幅。

1 個月港元 Hibor 升至 1.45682%，與美元 Libor 利差下降 14 個基點。

1 週 Hibor 升至 1%。 (圖：香港財資市場公會)

財資市場公會資料顯示，1 個月港元拆款利率升至 1.45682%；3 個月升至 1.9625%，續創近 10 年高，3 連升。隔夜拆款利率升至 0.9%；1 周拆款利率升上升 19 個基點，至 1%，為 4 月 24 日以來最大升幅；2 周拆款利率升至 1.0675%。

長利方面，半年期拆款利率升至 2.0814%；1 年期報 2.4075%。

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美元兌港元匯率

香港銀行繼續調升定存利率搶存款，信銀國際昨 (7) 日將 1 年期港幣定存利率調升 0.1% 至 2.3%，只限 CITICfirst 客戶；其他客戶定存年利率則有 2.25%，起存金額均為港幣 20 萬元。

富邦銀行亦全面上調港元及美元定存年利率 0.1%，其中 3 個月及 6 個月港幣定存年利率，分別調高至 2.055% 和 2.08%，起存金額至少為 100 萬元等值的新資金；以 100 萬元敍造 3 個月計，可收取利息 5125 元。至於起存 50 萬元至 100 萬元以下，敍造 3 個月及 6 個月分別有 1.95% 和 1.98%。

《星島日報》引述上海執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，美國很大機會再加息；加上銀行為半年結及大型新股招股作部署，令銀行積極加定存利率搶存款，預期定存息在未來數星期仍有上升空間。他估計 7 月過後，港元定存利率或會有所回落。

他指出，雖然香港銀行體系結餘仍有過千億元，令香港未必需要立即於 6 月跟隨美國升息，但預期香港銀行最快第三季上調最優惠利率。