3個月Hibor創10年高 繳房貸者注意 港銀最快7、8月升息

3 個月港元拆款利率 (Hibor) 近日持續飈升，創近 10 年高。雖然 H 按計劃的房貸利率以 1 個月港元拆款利率計算，但有房貸的人士別掉以輕心，專家估計，香港銀行最快 7、8 月有機會調整最優惠利率。

根據財資市場公會數據，3 個月拆款利率由昨日的 1.75825% 回落至 1.75714%，惟仍處近 10 年高位；1 個月港元拆款利率則輕微回升至 0.99357% 。雖然 1 個月港元拆款利率仍然維持在較低水平，但 3 個月拆款利率上升，反映銀行升息壓力愈來愈大。

事實上，3 個月拆款利率是銀行短期資金成本的重要參考，民眾承造定存的期限也是以 3 個月居多。

3 個月拆款利率仍處 10 年高位。 (圖：香港財資市場公會)

《香港經濟日報》報導，美國 6 月幾乎鐵定升息，港美息差拉大，套利活動將推低港元滙率，引導過剩的流動性流走。 金管局副總裁李達志此前也在《滙思》指出，未來一段日子可能會經常看到金管局承接港元賣盤的新聞。

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓預料，香港銀行最快有機會 7、8 月上調最優惠利率 (P)。3 個月拆款利率上升，預示銀行較長線資金成本有上升壓力，是升息訊號之一；無論 P 及 H(拆款利率)，未來都會繼續上升。

中原按揭經紀有限公司董事總經埋王美鳳指出，在上一個升息週期，曾經出現 P 加得太慢，導致中小型銀行資金壓力較大，需要主動調高按息的情況。目前市場上的 H 按計劃已觸及 2.15% 封頂利率，這意味銀行有機會在上調 P 前，調高 H 按封頂利率。

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