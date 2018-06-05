經濟師：美升息＋大咖新股吸金 1月Hibor料逐步升至1.5%

月結因素過後，港息未見回軟，1 個月港元拆款利率 (Hibor) 昨(4)日連升第 5 日至 1.038%，港匯走勢持續穩定，大部分時間在 7.847 水平以下徘徊。

經濟師認為，1 個月 Hibor 未來數月將上探 1.5%，高於今年 4 月創出的金融海嘯後新高 1.3%。

財資市場公會資料顯示，昨日隔夜拆款利率報 0.535%，較上日升 0.02%，1 個月拆款利率則報 1.03857%，與同期美元息差約 0.97%；3 個月及以上長息則變動不大。港匯昨最高見 7.8453，其後大部分時間在 7.847 以下徘徊，截至晚上 8 時，報 7.8462。

1 個月港元拆款利率 (Hibor) 昨(4)日連升第 5 日至 1.038%。 (圖：香港財資市場公會)

《星島日報》引述上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，月結因素過後港息走勢較預期強，估計原因之一是市場有看法認為，Fed 下周會議若宣布升息，香港銀行有可能跟隨升息上調最優惠利率 (P)，拉動香港拆款利率。其次，傳小米將於 7 月來港上市，最快或於 6 月底開始招股，市場需預留資金也拉高拆款利率。

林俊泓預料，Fed 升息後，1 個月拆款利率很大機會攀升至 1.1%。至於會否升至 1.3%，林俊泓認為 4 月份有熱門新股認購因素配合，若小米招股金額和反應一如預期熱烈，升至 1.3% 的機會高，但不會在高位長期持續。

不過，香港《明報》援引華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師李若凡發表報告預期，在 6 月中期之後，1 個月港元拆款利率將逐漸上揚，或在未來數月內上探 1.5%，高於今年 4 月創出的金融海嘯後新高 1.3%。

報告指出，6 月的季末效應後，將有一系列因素抽緊流動性。小米 7 月上旬上市，加上融資規模可能與小米相當的中國鐵塔計劃在第三季在港上市，集資額或高達 100 億美元；同時中資企業在 7 月至 8 月派息，亦將衍生大量港元需求。

此外，受港元貸存比率高企，以及銀行間港元融資成本上漲預期影響，銀行或進一步上調存款利率以爭奪存款。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇認為，當美國月中升息後，港美息差再拉闊，港匯觸及 7.85 水平的機會較大，引發資金流走。