5月挖機銷量繼續超預期 行業高景氣望持續

根據工程機械工業協會挖掘機械分會發布的統計數據，2018年5月，共計銷售各類挖掘機械産品19313台，同比漲幅71.3%;2018年1—5月納入統計的25家主機製造企業共計銷售各類挖掘機械産品105935台，同比漲幅 60.2%。

華金證券表示，五月挖掘機銷量繼續超預期，全年銷量有望不斷超市場預期，上調全年行業增速，保守預計2018年全行業挖掘機有望超過18萬台，繼續強烈看好全年工程機械板塊表現。

該機構認為，更新高峰期持續，基建不同於2012年，行業高景氣具有持續性：(1)行業環保要求更加嚴格，上一輪設備投資高峰期迎來更新需求大增，預計2018年更新需求超過8萬台，2019年更新需求有望超過10萬台;(2)2018年基建雖緩降，但不同於2012 年，二季度基建投資有望見底，未來新農村建設等下遊需求仍較為旺盛，更重要的是我們預計2018年中國建築業總産值仍將加快增長;(3)受核心零部件産能不足影響，大中挖目前出現缺貨狀態，供不應求的火熱局面短期難以改變;(4)這一輪行情是市場自然出清後的真實需求的反應，工程機械産業鏈更加成熟理性，增長基礎更加牢固，以挖掘機為代表的工程機械市場高景氣有持續性。

華金證券表示，強烈看好工程機械主機廠和核心液壓件廠商未來2-3年的表現，柳工有望成為2018年主機業績彈性的新龍頭：重點推薦最先進入業績釋放彈性大年的主機廠柳工，公司挖掘機將在2018年成為第一主業，推薦有挖掘機註入預期的徐工機械和挖掘機龍頭三一重工。核心液壓件廠商重點推薦中挖、大挖液壓件進入放量期的恒立液壓和從後市場切入前市場的艾迪精密。

來源：證券時報APP

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)