中銀國際李彤：大灣區發展需打破城市發展割裂局面

中銀國際首席執行官李彤稱，粵港澳大灣區雖然擁有眾多優勢，但亦有不足之處和挑戰，相比世界另外三大灣區，粵港澳大灣區現時各地發展較為分割獨立，無強大凝聚力，各個城市之間分工和定位不甚明確，協調性亦有待進一步提升，但這些不足一定程度上是由歷史原因所造成的兩種制度、兩種貨幣以及兩個關稅區等形成。

李彤認為積極應對，整合區內優勢資源，而這一過程實質就是探索內地市場與國際規則之間的連結。她續指，空間上要探索要素資源的自由流動，政府需要進行政策創新，建立國家協調機制；而功能方面則需要城市互補，針對不同城市發展階段和產業優勢各自取長補短。而從金融機構角度來看，李彤認為產品品類是否可服務於市場以及風險管理能力等都是需要考慮的問題。

南豐集團董事長兼行政總裁梁錦松稱，紐約灣區以金融為主，舊金山灣區以科技創新驅動，東京灣區則以先進製造業為主，而粵港澳大灣區則可以成為發展多個產業綜合性的灣區。他續指，香港高教質量全球排名前列，加之低稅收和優質醫療服務可吸引到全球人才匯聚，因此灣區建設發揮人才優勢。

文：鄒舒惠

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