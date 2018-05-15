同開首季EPS降至0.08元 毛利率明顯提升達13.75%

機電工程與環保污泥處理大廠同開科技 (3018) 公布季報，第一季合併營收為 2.57 億元，稅後淨利 0.06 億元，每股稅後盈餘 0.08 元，較去年同期每股盈餘 0.11 元下滑，但受惠新事業轉型效益逐步發酵，整體毛利率從 7.44% 提升到 13.75%。同開第一季環保事業以及工業電腦科技事業營收占比分別達 13.33% 及 18.93%，較去年同期明顯提升。其中，無機污泥回收處理量自去年第四季增加至單月處理產能最大 3960 噸後，今年首季污泥回收處理量與去年同期相比倍增至 7825 噸，順利打造挹注同開獲利的第二引擎。



同開機電工程事業自去年第四季起加強案源結構優化的調整策略，並且順利拿下包括高科技、醫院、學校等產業客戶擴廠或其他大型訂單，因此雖然首季機電工程營收占比從去年同期的 95.44% 下降到 67.74%，但公司整體毛利率也順利從 7.44% 提升到 13.75%，效益逐步顯現並挹注公司獲利。



展望第二季，同開指出，看好旗下各事業體皆有機會繳出亮麗成績，機電工程將持續爭取毛利率水準較佳的大型案件，包括高科技、醫療機構、太陽能電廠及學校等大型客戶或計畫，藉此創造整體毛利率水準保持穩定提升趨勢。



此外，環保事業已於 3 月完成清運車隊的建置，隨著未來處理量的增加將逐步發揮垂直整合效益，在未來營運方面，除既有無機污泥固化處理業務將進一步申請產能擴增，也計畫申請有機、有害等其他污泥的處理項目執照申請，創造未來整體營運維持良好的成長表現。