同開股東會通過配股0.79元及辦理私募案 將強化新事業體布局

機電工程與環保污泥處理大廠同開科技 (3018) 上午召開股東會，承認去年財報，每股稅後盈餘為 0.88 元，獲利創近 5 年新高，會中通過配發 0.79 元股票股利及辦理 1000 萬股額度內私募。同開 2017 年合併營收 15.55 億元，年減 12.26%，稅後淨利 0.56 億元，年增 273%，每股稅後盈餘為 0.88 元，獲利創近 5 年新高。



同開董事長洪榆舜指出，受惠來自機電工程案件結構優化效益漸顯，加上環保、工業電腦兩大新事業體營運表現齊挹注，成功帶動 2017 年全年獲利表現繳出明顯較 2016 年同期大增 2 倍佳績。



洪榆舜表示，同開全力加速推動多角化事業布局，環保、工業電腦兩大事業版圖再擴大，旗下環保污泥處理桃園觀音廠在 2017 年連續 9 個月單月處理量保持近 1600 噸的滿量水準，並順利於 2017 年第四季取得增量許可證，單月污泥回收處理核可量進一步擴充最大至 3960 噸水準，再者，子公司鐿宸科技布局全球工業網通相關產品銷售表現良好，為新事業引擎添柴，加上本業機電工程案源結構調整的效益逐漸顯現，挹注 2017 年整體毛利率達 9.3%。



展望 2018 年，公司將在維持機電工程業務穩定基礎下強化新事業體的布局，除了持續調整機電工程業務案源結構，在新事業體佈局方面，亦積極發展環保污泥事業，同時加速工業電腦及新科技事業海外業務拓展，以期降低機電工程產業淡旺季、營收波動明顯的情況。

