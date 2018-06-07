人大法學院楊東：金融是區塊鏈應用的最大場景

中國人民大學法學院副院長楊東昨日稱，金融是區塊鏈應用的最大場景，監管則是第二大應用場景，通過監管科技術夠更好的解決政府的監管和治理問題，比如互聯網金融的亂象和治理問題。

楊東是在6日舉辦的2018第二屆中國(上海)區塊鏈新金融高峰論壇上作上述表示的。

他還說，目前區塊鏈正在為政府監管治理提供有效手段，社保、不動産、稅收等領域的區塊鏈應用正在推進中。

除了區塊鏈應用之外，與這項技術密切相關的數字資産産業，卻一直以來飽受爭議。上述論壇主辦方之一共享財經當天發布的《2018數字資産市場發展白皮書》稱，從數字資産全球政府和機構監管政策來看，各國監管政策分歧較大，部分國家政策仍不明確，聯合監管較為困難。而監管存在升級發展態勢，將促使行業更加規範，交易更加透明化、可追蹤。

不過，相關投資正趨於活躍。眾多傳統VC和機構投資者正在對區塊鏈行業進行早期布局，比較活躍的VC包括IDG 資本、紅杉資本中國等。

來源：中國證券網

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