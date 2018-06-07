【華冠投顧】武傑電台:台股即將創高!



◆創高拉回

美國科技股的創高下，台股早盤上漲 + 26 點開出，雖然高檔獲利賣壓明顯放大，加權指數一度由紅翻黑；中盤過後，買盤開始轉強，尾盤在鴻海的拉高下，終場上漲 + 49 點作收，收在 11251 點，成交量 1881 億。

今天指數收盤已經來到 11251 點，離高點僅 19 點；而對於今天的上漲，武傑還是老話一句… 這裡就是噴出段，短線至少『再創萬點新高』!! 目前外資買盤持續回流，期貨雖然減碼三千多口；但整體來看，依舊還是偏多。明天就是星期五，台股有沒有機會突破 11270 點?! 基本上對行情沒有影響；不過，真的要預期的話… 我預計會是『創高拉回』小紅、小黑作收。

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有: 2388 光罩、8261 富鼎、2327 國巨、5278 尚凡、3665 貿聯 KY、3630 新鉅科、2478 大毅… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◆弱勢股方面:

4609 唐鋒、1476 儒鴻、2377 微星、4736 泰博、5305 敦南、4743 合一… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

