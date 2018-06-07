文．洪寶山 (理財周刊發行人)

身在網路時代，你曾經懷疑過自己收到的新聞或訊息是真或假嗎？尤其現在每個人幾乎都會使用 Line 來傳達訊息或是關心問候，這其中又有多少比例成了假新聞、假訊息的溫床？假新聞之所以能夠造假成功，來自於資訊的不對稱。從定義上看，所謂假新聞 (Fake news) 就是刻意以傳統新聞媒體或社群媒體的形式來傳播的錯誤資訊，目的是為了誤導大眾，帶來政治及經濟的利益。

現在網路已成為每個人生活不可或缺的一部分，資訊量爆炸性成長，如何在有限時間內從茫茫訊息海中找出對自己最有幫助的資訊，是非常重要的，因為區別假新聞，掌握正確訊息，往往就是勝負的關鍵。

若從不同類別的角度來看假新聞，政治類的假新聞對政治人物影響巨大，但對一般民眾來說實質影響有限，當然，受到假新聞影響，讓能力差的人當選，做出錯誤政策，對民眾長遠來說還是有影響的。但理財投資的假新聞，對投資人的影響是立即可見，或是健康的錯誤資訊，對身體造成損害，這些都是要真實求證、馬虎不得的。

我們之所以要理財，就是要越理越有財，但如果取得錯誤資訊，就會反其道而行，以前常說跟對老師上天堂，網路時代也是一樣，要拒絕假新聞，才會避免被帶入地獄。

社群網路容易流於同溫層，因為人都會喜歡看到與自己觀點相近的資訊，但在投資理財上，請務必要找幾個與自己投資觀點不同但言之有物的網站或專家，以免接收到的訊息太過偏頗而不夠全面。

尤其股市更是真假訊息雜陳，假訊息之所以傳播有其背後居心不良的用意，一般投資人實難以察覺。初接觸股市的投資人，會因為看到消息面說利多就去做多，也會因為看到消息面說利空就去做空。就算不是假新聞，同樣一件事，不同媒體也會有不同解讀。如果只看消息操作股票，一般投資人怎麼可能玩得過大老闆跟媒體。

談到這我就要講到「理善」的重要性，如果人只是一味的要賺錢，而不管他人死活，這樣的錢財是不長久的。理財更要理善，是我對人生不變的原則。

培養自己的判斷能力，當看到新聞時，就更能判斷新聞的真實性，也就不會因判斷錯誤而造成莫大損失。

來源：《理財周刊》 928 期

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