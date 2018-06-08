紀政半年瘦20公斤、尿失禁也改善...就靠這1件事

文／早安健康編輯部

走路，看似最理所當然的一件事，但是現代人工作時久坐用電腦、休息時歪坐滑手機，平時還有各種工具代步，我們腳踏實地走路的時間，可能沒有你想像的那麼多。過往就有一項調查指出台灣上班族高達 73％每星期運動不足一次，是全亞洲最不愛運動的一群人。

抗病養身，從每天 3 個 10 分鐘開始

研究證實，走路能降低肝癌、肺癌等 13 種癌症風險，對於心腦血管疾病、代謝症候群、骨質疏鬆症、便祕、腸躁症、失眠、憂鬱等 60 種大小病症，也都有預防改善的效果。但是想要透過走路來養生，「持續」也是不能忽略的關鍵，這更是很多人的最大難關。

世界衛生組織發表的〈飲食、身體活動與健康全球戰略〉指出，18 歲以上的成年人及老年人，每周至少要有 150 分鐘以上的中等強度有氧活動，每次持續 10 分鐘以上；對於忙碌或沒有運動習慣的人而言，不失為入門準則。

每周 150 分鐘看似很多，事實上分配在一周 5 天等於每天 30 分鐘，分散在早、中、晚每次 10 分鐘，恰好符合標準。換言之，每天早上多走兩個公車站的距離到公司、中午走到遠一點的巷子享用午餐、下班後再走到兩條街外的超商拿個包裹，也可以是你培養走路習慣的開始！

健走女王紀政：半年減重 20 公斤、尿失禁不藥而癒

亞洲飛躍羚羊」紀政是家喻戶曉的運動員，身為第一代在世界舞台上活躍、奪得奧運等多項獎牌的華人女性運動選手，總給人身強體健、無病無痛的印象，然而紀政在一次電視新聞畫面裡看見自己的背影，卻驚覺「噸數很多」、體態走樣，自此下定決心健走減肥。

此時紀政不僅體重高達 78 公斤，更深受產後尿失禁困擾將近 20 年，經過持續努力不懈地健走，讓紀政在短短 6 個月內就減掉了 20 公斤的體重，而讓紀政最開心的，則是健走發揮了訓練肌肉力量的作用，連帶使得產後尿失禁這個長年問題也不藥而癒！

「健走，就是為健康而走」，秉持著這種想法，紀政至今仍「然天天健走，並於一九八六年成立「希望基金會」成為國內推廣健走的第一人。紀政也不忘運動員本色，提醒大家健走和平常散步大不同，健走的速度、距離因人而異，是一種低門檻、很隨和的運動，但是要走到呼吸微喘、有點出汗，符合這兩項最簡單的指標，才算是健走！

（圖片來源：希望基金會授權提供）

來源：《早安健康》 2018 年 6 月

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