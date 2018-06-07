米澤牛、蕎麥麵、味噌拉麵，今晚你想吃哪一道？來趟山形至福味之旅 澎湃味蕾山行旅滋味

山形地區地廣物博，依山傍水且氣候嚴峻的特色，讓各種食材把精華緊緊鎖在裡頭，孕育而出的食物風情也就各自擁有最高等級的美味。

這次我們鑽入米澤市、南陽市與山形市，在當地人的推薦之下找尋山形食之最美味。

【撰文．攝影｜陳淑玲】

融化味蕾的米澤牛最高境界

即使夏日炎炎，食之味蕾在遇到日本三大和牛—米澤牛肉時，也絕對不會刪減一絲一毫。在山形米澤地區極端嚴酷氣候下孕育 32 個月，並以充滿礦物質稻草餵養才是真正米澤牛。

已經有 124 年歷史的「登起波」，絕對是米澤市區裡最閃耀光芒的「朝聖」店家，店名起源為「掀起滔天波浪的登天龍」概念，是米澤第一家經營牛肉的老店。百年來的各代經營者至今日日上市場挑選最頂級母牛。店內享用的方式可以選擇壽喜燒、碳烤燒肉、火鍋等方法，肉品也分成了精選、松、竹等級；加入秘製醬汁調配而出的壽喜燒是店內最人氣的菜單，在香而濃郁的滾燙醬汁內放入帶著分布均勻的霜降色澤牛肉，涮上幾秒後起鍋，沾上蛋汁，一入口牛肉幾乎如同冰淇淋一樣的瞬間融化在嘴裡，那種驚訝與驚豔的滋味，讓味蕾激動不已無法忘懷。

登起波

地址: 山形縣米澤市中央 7-2-3

電話: +81-238-23-5400

網址: https://www.yonezawabeef.co.jp

營業時間: 11:00∼21:00

價位: 壽喜燒特選套餐 8,600 円、松套餐 6,000 円、竹套餐 3,900 円，米澤牛炭火燒肉特選套餐 9,000 円、松套餐 7,000 円、竹套餐 5,000 円

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

白布溫泉的療癒洗禮

山形旅程中的夜晚，不管什麼季節，溫泉絕對是首選。隱於山林間「湯滝の宿 西屋白布溫泉」，是日本秘湯協會的一員。西屋旅館裡最特色的就是百年來不間斷源源不絕流瀉而下的「瀑布溫泉」泡湯處，終年飛濺下的溫泉滋潤且潤澤，讓許多日本人遠道而來；西屋旅館除了湯泉迷人外，館內更有近來在日本超人氣的「貓店長」，每日早上 8 點會來到大廳「送客」的貓咪們，好動、活潑又有朝氣的鎮守著百年老屋，也成了旅館的另一種人氣招牌因素。

湯滝の宿 西屋 白布温泉

地址: 山形縣米澤市大字関 1527

電話: +81-238-55-2480

網址: http://nishiya-shirabu.jp

營業時間: Check in 14:00、Check out 10:00

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

南陽獨創辣味噌拉麵的獨步之味

南陽市或許在山形不那麼有名，但只要說起「赤湯拉麵龍上海」，幾乎是人人都會知道且一定要朝聖的拉麵店。位於南陽市的總店，不管平假日營業時間前總會排上長長的人龍，為的就是這一碗光澤湯頭上有著一球紅味噌的拉麵。昭和 55 年時原本經營普通食堂的老店主，因為將店內食材都帶回家吃晚餐，無心插柳把剩下的辣味噌加入原本清澈的拉麵湯裡一起吃，竟創造出濃郁感強烈且後勁十足的湯頭，幾經研發後成了現在獨步全國的辣味噌拉麵；加上全手工製作的 Q 彈麵條吸附更多湯汁，吃來豪邁爽快，味道夠勁讓人難忘。

小巧的南洋赤湯溫泉區域內，還有著能讓人短暫享受悠哉時光的「Coffee 田園」，昭和 25 年就開業，小巧 2 樓空間卻總是坐滿了人的喫茶店，提供著健康滿點的地產食材料理，就連咖啡也是一杯杯沖煮出；就著老窗櫺向外眺望，可以把以櫻花聞名的烏帽子山公園盡收眼底。

赤湯拉麵龍上海

地址: 山形縣南陽市二色根 6-18

電話: +81-238-43-2952

網址: http://www.ryushanhai.com

營業時間: 11:30∼19:00(週三公休)

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

好動可愛的南陽時光

南陽時光還能夠又可愛又好玩，市區的「宮內站」有著超萌可愛的「兔子站長」，為了拯救山形鐵道逐漸無人使用面臨廢棄的命運，兔子站長「もっちい」誕生，可愛的萌模樣甚至還出品了もっちい玩偶與周邊商品。可惜在 311 地震後，原本活潑好動的もっちい受到太大驚嚇，目前僅能隔著籠子觀賞，無法近距離接觸了。

地形得天獨厚的南陽市，更有一處可以「高空中看世界」的玩樂方法，約 15 分鐘車程時間，可以來到南陽空中公園體驗滑翔傘飛行，只要風向對了、天氣對了，就能夠逆著風起飛，高掛在天空中眺望整個南陽市與鄰近山巒，天氣好的時候，周圍的奧羽山系、遠遠的藏王山都可能看見。而滑翔傘業主為了讓所有人都能升空，甚至還備有無障礙滑翔傘輪椅座椅，讓即使身體不方便的人也能真正的飛上天，享受乘風飛行的快感。

南陽滑翔傘學校

地址: 山形縣南陽市椚塚 1970-4

電話: +81-238-40-2149

網址: soaringsystems.co.jp

營業時間: 敬請 2 日前電話或網路預約，預約開放時間 8:00∼19:00(週四公休)

價位: 滑翔傘 10,000 円、加購錄影 2,000 円，以上為未稅價格

山形市愉快蕎麥麵散步旅

山形市市區也有著讓人愉快的美食路線，從市中心的「水之町屋七日町御殿堰商店街」逛起就對了。這個區域是江戶時代城主供應城內水源以及灌溉農業用水建造的，目前被保留下來改建成了商店街，老建築懷舊氣氛讓人喜愛，裡頭也藏著山形市的知名餐廳以及雜貨舖，就著戶外的潺潺流水很是愜意。

來到七日町御殿堰內遊晃，推薦可以到具有歷史傳承感的蕎麥麵店庄司屋，使用傳統手打的「といち蕎麥麵」、蕎麥粉與凝固材比例為 10:1，是山形蕎麥麵的最大特色，這樣製成的蕎麥麵條比其他地區蕎麥麵更Ｑ彈有嚼勁，更重要的是蕎麥的香氣更濃郁，也成了到山形必吃的名物之一。

庄司屋 御殿堰七日町店

地址: 山形市七日町二丁目 7-6

電話: +81- 23-673-9639

網址: http://www.shojiya.jp

營業時間: 11:00∼21:00(L.O.20:30)

來源：《行遍天下》 2018 年 6 月

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