買「美國能源」已付諸實踐？中國前四個月進口的美油規模大增57%

在中美雙方 5 月 19 日發表的《中美就經貿磋商發表聯合聲明》中， 中方同意「將有意義地增加美國能源對華出口」的表述引人矚目。

事實上，作為全球第一大能源消費和進口國，中國從美國進口的原油交易額年增率已經實現翻倍。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，今年前 4 個月，從美國售往中國的原油和凝析油為日均 33 萬桶，較去年同期新增 12 萬桶，出口額年增率增加 12 億美元，至 23.9 億美元，為去年同期的兩倍。

重要原因是美國油價大漲，均價從去年同期的 51.63 美元 / 桶漲至今年的 63.77 美元 / 桶。彭博社援引 BMI Research 分析師 Mara Roberts Duque 的話稱，油價上漲使得交易的金額增速快於規模增速，「這會幫助削減美中貿易逆差。」

趨勢：擴大美國能源進口

目前，俄羅斯是中國最大原油供應國，已連續 13 個月穩居冠軍寶座，緊隨其後的是沙烏地阿拉伯。俄羅斯原油的優勢不僅在於資源豐富，且距離中國地理位置較近，鋪設能源建設的基礎設施成本也比較低。

然而，《石油藍皮書：中國石油產業發展報告（2018）》表示，中國從中東的原油進口比重正在下降，而從俄羅斯、美國的原油進口正在進一步增加。

目前看來，中國擴大來自美國的能源進口這種趨勢仍將延續。

新華社昨日援引《華爾街日報》稱，在上周末北京舉行的中美經貿磋商中，中方提議從美國採購近 700 億美元農產品和能源產品，前提是川普政府放棄對中國的關稅威脅。

中方在談判過程中明確告知來訪的美國商務部長羅斯，如果川普政府繼續推進對 500 億美元中國商品的加征關稅計劃，上述採購提議不會生效。

新華網此前國家發展改革委能源研究所研究員周大地稱，下一步，中美雙方企業將推動基礎設施建設、長期訂貨合約等一系列具體措施加快落地。

過去十年，美國的原油產量逐步增長，目前已經從能源進口國成功轉變為出口國。而中國的原油消費量持續增加，目前是全球最大原油消費國。

其中，2015 年是最為神奇的一年。當年，美國維持了足足 40 年的原油出口禁令解禁。同一年下半年，中國放開了國內地煉企業的原油進口權和進口原油使用權。

2017 年全年，中國進口原油總計 4.2 億噸。其中，自美國進口 668 萬噸，占中國原油進口總量的 1.59%，占美國原油出口總量的 10% 左右。

目前，中國年均進口原油和天然氣總量分別達到約 4.2 億噸和 920 億立方米，中國石油對外進口依存度達到 69%，而天然氣達到 39%。