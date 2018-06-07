【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

受到美國四月貿易赤字下滑及貿易戰風險趨緩影響，使得美股昨日呈現上漲，推動今日台股開盤走高，惟盤中賣壓出籠，使得台股盤勢呈現震盪，收盤台股上漲 49.92 點，漲幅 0.45%；籌碼方面，外資現貨部位買超 49.83 億元，三大法人現貨部位買超 60.26 億元。

《國際金融市場焦點分析》

歐洲央行暗示將逐步結束資產購買計畫，帶動歐洲及美國債券殖利率上升，歐洲 10 年公債期貨昨日下跌 0.76%，歐元則上漲 0.46%，而美國 10 年期債券殖利率週三上升至 2.98%，推升美國銀行及摩根士丹利等銀行股上漲，使得道瓊突破區間整理走勢，再度站上 25,000 點大關，科技類股則在蘋果上漲帶動下，推升 Nasdaq 指數續創歷史新高。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公佈原油庫存增加 207.2 萬桶，預期值減少 210 萬桶，大幅度低於預期，加上市場不斷傳出 OPEC 將在 6/22 OPEC 部長會議上提出放寬減產協議，使得近期原油市場呈現偏弱，昨日收盤 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨分別下跌 1.21%、0.03%；觀察貴金屬市場方面，市場關注歐洲央行是否於下週討論減少 QE 政策，推動美元指數轉弱，使得白銀昨日呈現強勁走勢，收盤白銀上漲 0.92%。

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