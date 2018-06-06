最值得造訪的三家照顧咖啡館

文●何楷平

照顧咖啡館源自歐洲。荷蘭、英國有聘請失智症患者當「店員」的「阿茲海默症咖啡館」，這樣的概念傳到日本後，發展成提供照顧資訊的「介護相談所」，連日本知名連鎖超商 LAWSON 都開始投入服務。而隨著超高齡社會的來臨，愈來愈多不同領域的經營者投入，盤點社區資源、整合在地需求，不但讓「照顧」這件事情，變得更人性化、更貼近生活，也讓「照顧咖啡館」有更多元的樣貌。

二○一六年，家庭照顧者關懷總會（下稱家總）將照顧咖啡館的概念引進台灣。時至今日，與家總合作的照顧咖啡館已遍布全台，各自以不同形式及特色經營。「很多照顧者是走不出家門、沒有辦法喘息的，」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，長時間照顧的精神與身體壓力下，照顧者其實非常脆弱。

因此，「喘息咖啡」是國內照顧咖啡館最主要的特色，「我們希望照顧者走出家門，讓自己好好休息一下，」照顧者除了在咖啡館享用免費的喘息咖啡，如果有任何與長照相關的問題，也可以直接向受過訓練的店員詢問。

然而，照顧咖啡館最重要的，還是「人」。「老闆是很關鍵的角色，」陳景寧說，照顧咖啡館的老闆，多半來自照顧家庭，或本身就對長照議題非常了解，才有辦法感同身受，去發掘照顧者的心理需求，並適時提供支持和幫助。

照顧咖啡館尚在萌芽階段，除了家總的照顧咖啡館外，已經有愈來愈多友善照顧者、失能者的生活空間，「我們只是一個開端，」陳景寧期待，照顧咖啡館的多元發展，能讓照顧者在自家社區裡，找到最舒服、最自在的喘息之地。

全台首創！咖啡館店員變身照顧專家

來到逢甲商圈，轉進至善國中旁的靜謐巷弄，有本生活坊的蘋果綠色招牌，以淺木頭色的木條，呈現一個「人」字型。「歡迎光臨！」走入店裡，偌大的一樓空間，一位年輕女孩在吧台手沖咖啡，她是有本生活館的正職員工之一。

其他人呢？「她們都去做家事服務了。」有本生活坊創辦人、同時也是靜宜大學社工與兒少福利學系教授的紀金山笑說，「店裡有點生意，又不會太有生意，這樣最好了，」為什麼？「因為我們不是真心想賣咖啡！」

原來，賣咖啡只是一個手段，「我曾在課堂上問大家，以後想做什麼？好多人舉手說，以後要開咖啡店，」長年研究長照議題和社會企業的紀金山思考，如何在滿足老人照顧需求的同時，又能吸引年輕人加入長照產業，「不如就開一家照顧咖啡館吧！」二○一七年四月，有本生活坊正式開幕，不到四個月，就達到損益兩平。

有本生活坊總共六位正職員工，全都不到三十歲，他們的工作可不是煮煮咖啡就好，從讓家屬吐苦水的喘息服務，到家裡打掃的家事服務、幫長輩翻身、洗澡的居家服務、到日照中心接送長輩回家的「微居服」……，所有想得到、用得到的照顧生活資源，幾乎都能在有本生活坊找到。

開業至今，有本生活坊的經營模式逐漸成形，不但吸引各縣市單位爭相合作，更有近六十個民間團體搶著「加盟」，「政策解決不了的長照需求，就讓社會、社區來做，」紀金山說，希望將有本拓展到全台各地，「預計兩年後全台開兩百家。」有本的合作單位包括靜宜大學、弘道老人福利基金會、安訴醫療、家總等機構，且仍然持續增加，近期更獲得政府補助，為兩年兩百家的目標再打上一劑強心針。

採訪結束，回頭再看一眼招牌，「人」字型的淺色木條，勾勒出房屋的屋頂線條，彷彿就像一個家的形狀。「有本就像社區的第二個家，」紀金山期許，照顧生活館能遍地開花，「讓照顧變成每個人日常生活的一部分。」

更多內容詳見現代保險新聞網 http://www.rmim.com.tw。 請至現代保險網路書城 http://www.rmim.com.tw/bookstore / 或 各大連鎖書店，購買或訂閱現代保險雜誌。

歡迎加入＜現代保險 Fb 粉絲團＞＆＜現代保險 LINE＠好友＞

Facebook 請搜尋：現代保險健康＋理財雜誌 RMi

LINE 請 ID 搜尋：＠rmi888

讓您每天接收最新保險資訊！

來源：《現代保險雜誌》 354 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》