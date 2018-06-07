〈EM升息壓力現〉印度無預警升息 將釀新興市場風暴？

美國聯準會升息與縮表政策，以及美元走強，持續對新興市場造成壓力，印度央行在 6 日無預警宣布提升基準附買回利率 1 碼至 6.25%，為 2014 年來首度升息。

財經部落格《Zerohedge》報導，各方看法顯示，印度升息不一定是件好事，可能會導致新的一波新興市場風暴。印度調升基準附買回利率對市場來說很意外，日前彭博社進行意見調查，44 名經濟學家中，僅有 14 位認為印度央行會升息。

消息公佈後，印度盧比的走勢也很有趣，先是飆漲後暴跌，最終回升以接近盤中高點的 1 美元兌 66.9238 盧比收盤。但 7 日下午 3 點，盧比稍為下跌報 67.056。

美元兌印度盧比走勢

彭博經濟學家 Abhishek Gupta 指出，印度升息不一定會提供印度盧比支撐，根據經驗法則來說，升息吸引資本並促使國內貨幣升值，避免資金流出的操作，這種情況通常只會發生在已開發國家，對於新興市場來說不一定會奏效，因為資本較不具流動性。

Gupta 認為，印度央行進行升息，可能進一步加劇印度盧比的下行壓力，盧比已因油價上漲而承受壓力，原油為印度最大宗的商品價格，油價上揚對通膨造成影響。

野村證券的首席印度經濟學家 Sonal Varma 認為，印度央行在 8 月還可能會再升息 1 碼，因為經濟成長和通膨在未來一個月可能會持續上揚，而在那之後，升息腳步應該會暫停，因為較緊縮的金融環境、較高的油價和政治的不確定性，可能會使經濟活動在 9 月減緩。

在印度升息後，彭博新興市場編輯 Srinivasan Sivabalan 指出，今年新興市場正接連發生貨幣崩盤情況，從阿根廷、土耳其、印尼到巴西，印度很可能是下一個苦主。他列出下列原因，指出新興市場危機可能會蔓延至印度：

雖然央行上調利率以控制通膨並支撐盧比，但這此政策可能會損害不平衡的經濟增長，根據 6 日公佈的印度服務業採購經理人指數，5 月的服務業出現 3 個月以來首次的衰退，將使進一步升息的難度提升。

一些政府顧問一直反對提升利率，這將使央行的前景進一步複雜化。

同一時間，印度在 2019 年將展開大選，總理莫迪 (Narendra Modi) 目前看起來處於不利地位，他的政黨人民黨和其同盟黨，在 5 月舉行的補選議會 14 席次中，僅贏得 3 個席位，反對黨派對他造成極大威脅。

Sivabalan 總結，投資者需密切關注央行的舉動，以確定央行對保衛貨幣的決心，儘管現在的經濟情況，似乎沒有太多的緊縮空間。

若是最終，印度除了請求美國聯準會停止緊縮政策和減少縮表規模，別無選擇的話，那麼新興市場的危機可能就在不遠處。