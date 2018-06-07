鴻海FII明在A股掛牌 郭董是否出席站台外界關注

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 公告，將在明 (8) 日於上海 A 股掛牌，儘管鴻海董事長郭台銘也相當看好 FII 上市表現，不過因為剛好與鴻海龍華廠區 30 周年慶撞期，郭董是否會特別飛往上海為 FII 掛牌上台，也成為外界關注焦點。

FII 也公布今年第 1 季財報，營收人民幣 776.94 億元，年增 19.7%，歸屬母公司股東純益人民幣 26. 31 億元，年增率 1.05%；每股稅後純益人民幣 0.15 元。

FII 表示，今年第一季公司業績表現平穩，不存在重大不利變化。FII 預估，今年上半年營收約人民幣 1460.6-1545.8 億元，年增率約 6.8-13.1%；歸屬母公司純益約人民幣 53.5-55.6 億元，年增率約 0.6-4.5%。

FII 表示，本次公開發行股票為 19.69 億股，佔發行後總股本的 10%，其中戰略配股為 5.9 億股，網下發行股數 3.71 億股，網上發行股數 10.03 億股，承銷商包銷 333.3 萬股。

郭董相當看好 FII，日前甚至還喊出，FII 股票放 30 年，價值可能翻 30 倍，頗有為 FII 上市行情打響第一炮的意味。