〈鴻海龍華30周年〉郭台銘：領導本來就是要有霸氣 勇於承擔責任與壓力

鴻海 (2317-TW) 今 (6) 日舉行龍華廠成立 30 周年慶，董事長郭台銘表示，市場都說我是成吉思汗，不過做一個領導，多少要有霸氣，因此我勇於承擔責任及各種壓力，至於在管理哲學，我信奉，走出實驗室，沒有高科技只有執行紀律。

郭台銘表示，鴻海累計外匯達 2400 億美元，佔中國外匯存底 7.8%，證明 30 年以來的成績相當驚人。

郭台銘說，他是在蔣經國開放探親那年，帶著家人的祝福，回到家鄉山西，一路上很多都是地理課本上面的地名，他還記得從廣州搭軟臥一路北上，每到一站，只要有時間，那怕火車只有短短暫停 10 分鐘，他都會下火車來逛個 5 分鐘。

郭台銘也提到之所以為到深圳設廠的理由，郭台銘說，當時台灣人工難找，很多人到東南亞，但是他選擇到到中國，因為語言相同，加上交通地理位置好，最後決定在深圳落腳。

郭台銘說，30 年前鴻海走進深圳，當時還都是一篇荒地，沒有辦公室只好在貨櫃裡辦公，鴻海在這裡提供農民工很多工作崗位，直到現在已經有了富三代 (指第一代富士康員工已升格當了祖父母)。

郭台銘說，搞工廠搞這麼大，就跟打仗一樣，為了讓員工有體力，也能增加腦力，鴻海每天都幫員工加一顆蛋，兩天加一隻雞腿。但是一個人不是只有工作，在深圳，農民工不過台灣或是美國的同仁，每天下班都回加，而是吃住都在這裡因此除了上班外，我們還要照顧他的吃喝拉撒睡。