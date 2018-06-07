創意刨冰結合甜品 迸出新潮食感 文青風燒冰–東門金雞母

【撰文｜唐祖湘．陳淑玲．黃貴琳 攝影｜林茂盛】

Titan 與 Mo 這對兄妹連同哥哥女友 Sue3 人原本從事設計工作，因為愛吃甜點與冰品而共同開店，小小三角窗店面，數量少少的簡單桌椅，承載的是 3 位七、八年級生的「想把好食材做冰分享大家吃」夢想。因為雞年在東門市場附近開幕，加上俗諺說：「跌一跤，撿到一隻金雞母」，恰恰符合團隊在研發冰品中歷經挫折一再嘗試的過程，有趣的店名由此而來。

冷熱交融燒冰絕品

日式禪風的店招巧搭木質紋理的裝潢，結合出清新復古感，端詳 Menu，上頭的冰品更是賞心悅目。具西餐餐飲經驗的 Titan，擅長將甜點與飲料元素融入刨冰中，今夏新推出的燒冰系列，有抹茶、莓果與紅茶口味，光是雪白冰品堆疊滿滿的醬料就讓人垂涎欲滴，頂層還加上女孩兒最喜愛的烤布蕾，色澤嫩黃誘人，更提供桌邊服務，在客人面前用噴槍將砂糖炙化成琥珀色澤的焦糖，創造吃冰的驚喜感。

配料也可以成主角

不僅視覺上取勝，就連冰品附帶的配料也變化多端，例如燒冰系列搭客家湯圓、紅茶冰搭檸檬白玉珍珠、玫瑰冰搭煉乳等，品嚐時隨個人喜好加入，將擁有西式與客家食材混搭、紅茶增添為檸檬紅茶味、玫瑰冰化身紅豆牛奶冰等不同口感，享受漸層變化的味蕾樂趣。

東門金雞母

地址: 台北市中正區杭州南路一段 143 巷 36 號

電話: 0908-232-108

網址: https://www.facebook.com/jingimoo/

營業時間: 週二至五 12:00∼20:00，週六日 12:00∼19:00 (週一公休)

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 6 月

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