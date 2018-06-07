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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     富邦上証正2     元大中型100       和康生            昶和     福壽     奇力新
嘉裕     元大滬深300正2  富邦科技          科妍              大統染   大統益   達欣工
東華     群益臺灣加權反1 元大台商50        上緯投控          海悅     天仁
大東     正道            富邦摩台          麗豐-KY           銘旺科   興泰
立益     同開            富邦發達          信昌化            卓越     宏亞
佳和                     富邦金融          中鋼構            統領     達新
昶和                     元大MSCI台灣      世紀鋼                     立益
三洋紡                   永豐臺灣加權      中環                       怡華
本盟                     國泰日經225       國巨                       昶和
瑞利                     元大歐洲50        光罩                       大統染
樂士                     元大日經225       茂矽                       程泰
正峰新                   國泰20年美債反1   錸德                       永記
億泰                     元大美債7-10正2   承啟                       展宇
毛寶                     元大美債7-10反1   統懋                       鑫永銓
燁興                     元大S&P日圓反1    友旺                       六暉-KY
中鴻                     富邦歐洲          奇力新                     隴華
聚亨                     FH彭博高收益債    大毅                       銘旺科
千興                     FH彭博新興債      華新科                     奇力新
威致                     FH富時不動產      嘉晶                       大毅
華豐                     元大台灣高息低波  禾伸堂                     嘉晶
首利                     FH富時高息低波    日電貿                     禾伸堂
麗正                     國泰RMB短期報酬   玉晶光                     日電貿
東訊                     宏洲              揚明光                     玉晶光
華泰                     嘉裕              瀚宇博                     世芯-KY
錸德                     東華              柏承                       圓展
倫飛                     大東              嘉聯益                     拓凱
威盛                     立益              鈞寶                       嘉聯益
國碩                     佳和              達方                       亞弘電
銘旺科                   昶和              台船                       悅城
統懋                     三洋紡            益航                       鈺邦
翔耀                     本盟              杜康-DR                    華友聯
太空梭                   瑞利              陽光能源-DR                遠雄來
新利虹                   樂士              佐登-KY                    夏都
麗臺                     正峰新            潤泰材                     欣欣
華映                     億泰                                         統領
吉祥全                   毛寶                                         友佳-DR
憶聲                     燁興                                         一零四
科風                     中鴻                                         欣天然
和鑫                     官田鋼                                       新海
力特                     聚亨                                         秋雨
喬鼎                     千興                                         欣高
正達                     威致                                         全國
晟鈦                     華豐                                         jpp-KY
同泰                     首利                                         台數科
新世紀                   麗正                                         南六
誠創                     東訊                                         基勝-KY
嘉威                     華泰                                         波力-KY
力銘                     錸德                                         泰昇-KY
亞太電                   倫飛                                         政伸
達能                     威盛                                         吉源-KY
清惠                     國碩
慧友                     銘旺科
勁永                     統懋
捷泰                     翔耀
互億                     太空梭
天瀚                     新利虹
迅杰                     麗臺
華上                     華映
光麗-KY                  吉祥全
元晶                     憶聲
華冠                     科風
裕豐                     和鑫
寶徠                     力特
皇普                     喬鼎
日勝生                   正達
台船                     晟鈦
六福                     同泰
台南-KY                  新世紀
康師傅-DR                誠創
聖馬丁-DR                嘉威
神州-DR                  力銘
耀傑-DR                  亞太電
同方友友-DR              達能
晨訊科-DR                清惠
友佳-DR                  慧友
陽光能源-DR              勁永
精熙-DR                  捷泰
中福                     互億
雷虎                     天瀚
中視                     迅杰
秋雨                     華上
慶豐富                   光麗-KY
國光生                   元晶
                         研揚
                         華冠
                         裕豐
                         寶徠
                         皇普
                         達欣工
                         日勝生
                         台船
                         六福
                         國泰金
                         台南-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         一零四
                         雷虎
                         新海
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         國光生
                         基勝-KY
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