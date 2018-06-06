【港股解碼】“國家隊”持股近70%的中信建投，有什麼了不起的地方？

中信建投（06066-HK;601066-CN）成立於2005年，作為中國的十大券商之一，曾2016年底在港交所上市，針對全球發售11.3億H股，其中，0.96億股面向香港投資者發售，10.34億面向國際投資者發售。但遲遲沒有上市A股，直到今年（2018年）5月28日晚間，證監會才通過中信建投的上市申請。

從公司公佈招股說明書披露中信建投本次發行股數不超過 400,000,000 股，佔本次發行後股份總數的比例為 5.23%，募集資金淨額約20.7億元。其募集資金在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金，推動境內外證券相關業務發展。

(圖片來源：中信建投招股說明書)

“國家隊”持股近70%

中信建投的前三大股東分別是北京國管中心、中央匯金、和中信證券，其中北京國管中心和中央匯金隸屬於國家直接控股，其持股比例總額達69.97%，中信證券持股比例達5.89%。

(圖片來源：中信建投招股說明書)

2010年11月9日，證監會下發《核准中信建投證券有限公司變更持有5%以上股份的股東的批复》，允許北京國管中心受讓中信證券原持有中信建投有限公司45 %的股權，並核准北京國管中心持有中信建投有限公司5%以上股權的股東資格。 2010年11月18日，證監會出具《關於核准中信建投證券有限公司變更持有5%以上股權的股東的批复》，核准中央匯金通過劃轉取得中國建銀原持有的40%股權。通過兩次轉讓“國家隊”共持股中信建投股權比例位於第一大股。

中信建投所屬行業的護城河

證券行業近年來上市公司較多。在上市公司銀行、保險、券商金融行業的三大板塊裡面，證券公司競爭最激烈，但券商行業有沒有自己行業的壁壘呢？

一、監管壁壘 中國對證券公司實施行業准入管制，包括證券公司的設立審批、經營證券業務的許可證頒發、證券公司分類監管等。 《證券法》第一百二十二條對設立證券公司做出明確規定：“設立證券公司，必須經國務院證券監督管理機構審查批准。

二、資本壁壘 證券業是資本密集型行業，初始投資規模較大。 《證券法》對證券公司註冊資本的最低限額做了具體規定，而2006年10月開始實施的《證券公司風險控制指標管理辦法》標誌著以淨資本為核心指標的證券公司監管與風險控制體系初步形成。

三、專業壁壘 證券業亦是知識密集型行業，無論是傳統的證券經紀、證券自營、承銷與保薦業務，或是資產管理、基金銷售、期貨交易等創新型業務，均需要證券公司有強大的人才技術儲備以及豐富的管理經驗，以提供專業化服務，並能夠確保時刻遵守各項監管規則，且證券行業對從業人員的資格與技能有明確規定。

淨利連續兩年下跌值得投資嗎？

中信建投作為國內十大券商之一，受2016年和2017年中國股市交投清淡影響，其業務兩年連續下滑，並沒有表現出強勢。 2017年總收入及其他收入為164.21億元，同比下降6.61%，歸屬於母公司股東的淨利潤為40.15億元，同比下降23.65%（全行業淨利潤同比下滑8.5%）；2016年公司總收入及其他收入為175.84億元，比2015年同期下降了28.26%，歸屬於母公司股東的淨利潤為52.59億元，比2015年下降了39.12%。而同期券商行業各項指標綜合排名第一的中信證券則逆勢表現出強勢，2017年報數據披露中信證券實現營業收入432.92億元，淨利潤114.33億元，同比增長分別為13.92%和10.30%，其業績遠遠好於中信建投。

雖然，券商行業有一定行業壁壘，但是考慮到國內券商行業競爭較大和強週期性特點，其盈利能力嚴重依靠國內資本市場景氣度，所以國內證券行業整體估值並不高，且行業集中度在增加。而中信建投雖作為國內十大券商之一，但並沒有並沒有表現出其強大的業務競爭力，在2017年全行業業績下滑不明顯的背景下（全行業淨利潤同比下滑8.5%），而中信建投的淨利則下滑23.65%，全年業績不及行業平均值。

對比中信建投的港股，動態市盈率在9.5倍附近、市淨率在1倍附近，筆者認為其估值水平維持在合理位置，而中信建投新上市A股預計發行市盈率在10倍出頭，簡單對比港股成熟市場給予中信建投的估值，A股市場發行價算不上高估，但也算不上低估吧！

作者：鄭鵬超

編輯：徐冰瑩、唐文英

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