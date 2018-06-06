台翰5月營收站回2億元大關 高階投影機新品可望Q3加入生產計畫

塑膠射出大廠台翰精密 (1336) 於今 (6) 日公布 5 月合併營收 2.23 億元，月成長 17.73%，年同期成長 38.93%；累計前 5 月合併營收達 10.15 億元 ，較去年同期成長 26.34%。台翰表示，受惠於主要客戶印表機大廠的備貨力道增溫，帶動公司旗下越南廠、菲律賓廠兩個生產基地保持良好的產能利用率，挹注 5 月營收站回 2 億元關卡的優異表現。台翰持續致力於提升自我研發及生產技術能量、強化與主要客戶針對包括多功能事務機前、投影機等開發新產品的緊密關係，以及優化各生產基地的產能配置等，以期效益展開對整體毛利率及獲利表現帶來正面的挹注。



台翰進一步表示，自 2016 年起為滿足主要印表機大廠客戶在地化生產的需求，逐步加重東南亞越南廠、菲律賓廠兩個生產基地的產能布建及配置，加上多年專注於模具、塑膠射出、塗裝等一條龍「全製程」的專業設計開發製造，提供高穩定度的量產良率、高品質的產品與客製化服務，歷經 2 年的期間，切入目前主要客戶包括全球前 5 大印表機大廠 Brother、EPSON 及 Xerox 等，主要客戶在全球市占率合計近三成，並深受肯定及青睞。



台翰每年保持與主要客戶開發 5~8 款新產品、新技術應用的步調，日前已與主要客戶成功開發一系列高階投影機相關新產品，可望於今年第三季起逐步加入生產計畫，不僅創造穩定的訂單能見度及產能利用率，更隨著主要客戶的備貨力道逐漸放大，推升整體營運保持良好的成長動能。



展望 2018 年第二季，雖為日系印表機產業的傳統淡季，但受惠於主要客戶不斷推出升級功能的新款印表機、多功能事務機、高階投影機等多項新產品問市，藉以搶占全球更多印表機及影音娛樂升級趨勢的市場份額，提供相關供應商有利的接單環境，台翰也看好主要客戶的拉貨力道，將有機會在傳統淡季過後明顯回溫，有助於創造未來整體營收逐月增加之成長動能。

