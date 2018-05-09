台翰4月營收1.89億元 年增18.15% Q2維持審慎樂觀看法

台翰精密科技 (1336) 今(9)日公布 4 月合併營收 1.89 億元，年成長 18.15%；累計前 4 月合併營收 7.92 億元，年成長 23.2%。台翰表示，雖第二季起進入印表機產業傳統淡季，以及新台幣匯率升值不利因素干擾，不過 4 月營收仍保持年成長，主要是受惠於公司旗下兩大業務模具及塑膠射出有良好出貨成長表現，其中，塑膠射出成型 4 月營收較去年同期成長 21.78%，是貢獻整體營收逆勢年增主要原因。台翰看好旗下越南廠、菲律賓廠兩個生產基地在主要客戶的備貨力道增溫不變下，產能利用率可望保持在 80% 水準之上，創造整體營運長期穩定成長動能。



觀察日系印表機大廠包括 Brother、EPSON、Xerox 等除了定期推出不斷升級功能的新款印表機及多功能事務機等，近期隨著消費者對於聲光體驗的需求增加，也推出高階雷射投影機、雷射電視家用護眼投影機、4K 豪華家庭劇院投影機等多項產品，以期能在全球消費者追求影音娛樂品質升級的趨勢下，搶占更多的市場份額，無疑提供相關供應商良好的接單環境。而台翰不僅持續提升自我於模具開發設計至塑膠射出、塗裝等量產的技術能力與質量，並強化與主要客戶的緊密關係，交叉運用中國及東南亞三個生產基地的優勢，爭取更多新訂單、新產品合作機會，藉以保持訂單能見度及產能利用率，目前已成功取得與主要客戶針對新款投影機模具開發設計、且正式進入塑膠射出成型的量產計畫，隨著主要客戶的備貨力道逐漸放大，有機會推升整體營運繳出優於產業市場規模成長的優異佳績。



展望 2018 年第二季，台翰維持審慎樂觀看法。雖第二季進入主要客戶日系印表機大廠傳統第一季的產業淡季，但在新客戶及新產品訂單的加入量產下，挹注良好產能利用率，再者，台翰仍持續積極優化產能、產品組合調整等，以期未來在新產品汰換舊產品、及生產產能學習曲線持續提升下，效益逐漸發酵，將有助於台翰整體毛利率及獲利能力持續精進。

