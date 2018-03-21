台翰去年EPS 1.44元 每股擬配息0.6元 為近三年來首次配息

台翰精密科技 (1336) 去年合併營收為 22.84 億元，年增 27.52%，稅後淨利 1.01 億元，由虧轉盈，每股盈餘(EPS)1.44 元，稀釋後 EPS 1.22 元。董事會決議通過，擬每股配發現金股利 0.6 元，近三年來首次配息，現金配發率達 41.67%。台翰 2017 年兩大業務模具及塑膠射出的營收比重分別為 18.2%、77.6%，其中，受惠於新客戶與主要客戶針對旗下多功能事務機及投影機等的新機種產品需求增加，帶動模具業務營收較 2016 年同期成長 3 倍，加上自 2017 年以來致力於廠區產能及產線調整的策略，效益逐漸發酵，越南廠、菲律賓廠等生產基地皆有 80% 以上的產能稼動率，推升整體毛利率及稅後淨利率分別達 16.93% 及 4.42% 的水準。



展望 2018 年第一季，台翰看好今年營運在菲律賓新廠生產的能量持續發揮下，仍有機會繳出優於去年的亮麗成績。雖然第一季受到傳統農曆過年佳節，導致工作天數較少因素影響，但台翰仍持續強化菲律賓新廠生產的能量，可望隨著主要客戶的拉貨力道增溫下，提升在全球多功能事務機及印表機的市場占有率，並創造台翰整體營運有優於產業市場規模成長的優異表現；此外，由於多年專注於模具、塑膠射出、塗裝等一條龍「全製程」的專業設計開發製造、高品質及穩定度的產品與客製化服務，深受橫跨印表機、醫材、電腦周邊等不同產業的大廠青睞與加持，未來台翰將持續憑著領先業界的關鍵優勢，開拓更多不同產業的業務接單範圍，進一步對整體營運帶來正面的挹注。



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