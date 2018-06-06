股東會旺季 今年股利所得課稅 採合併計稅或分離課稅二擇一

時序進入 6 月，為公司股東會决定股利分配的季節，財政部表示，股東們可留意今年 (2018) 年起股利所得課稅，已取消兩稅合一半數設算扣抵制，改採合併課稅減除股利可抵稅額，以及單一稅率分開計算的二擇一制度。

高雄國稅局表示，個人居住者今年起獲配的股利所得計稅方式，包括第一股利併入綜合所得總額課稅，並按股利的 8.5% 計算可抵稅額，抵減應納稅額，每一申報戶可抵減金額以 8 萬元為限，全年股利所得約 94 萬元以下者，可全額享有抵減稅額。

第二則股利按 28% 稅率分開計算稅額，由納稅義務人與其他類別所得計算的應納稅額合併報繳。

高雄國稅局舉例，甲君今年股利所得 50 萬元，若選擇合併課稅減除股利可抵稅額，將股利併入申報戶綜合所得總額課稅，經減除免稅額、扣除額後的綜合所得淨額為 115 萬元，計算出應納稅額為 10.02 萬元，再減除股利可抵減稅額 4.25 萬元 (=50 萬元 X 8.5%)，則應繳納稅額為 5.77 萬元。

若甲君採股利按 28% 稅率分開計算稅額，再與其他類別所得計算的應納稅額合併報繳，經計算甲君今年未併入股利所得的綜合所得淨額為 65 萬元，其應納稅額為 4.02 萬元，合併股利所得分開計算稅額 14 萬元 (=50 萬元 X 28%)，則應繳納稅額為 18.02 萬元，以甲君為例，採用合併課稅減除股利可抵稅額方式較有利。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛建議，民眾可看申報的綜所稅率是在 20% 以下還是 30% 以上。若適用稅率在 20% 以下的民眾，則可選擇股利所得合併計稅，並使用 8.5% 的抵減稅額；若適用稅率在 30% 以上的民眾，則適合選擇股利分開計稅合併申報。

因此，對小股東而言，應選擇合併計稅維持股利併所得課稅，但享股利 8.5% 免稅額，每戶最高 8 萬元抵稅額，應較為有利

高雄國稅局也提醒，個人居住者獲配的股利所得課稅新制，自 2018 年施行，即明 (2019) 年 5 月申報時適用。