搭AI商機，廣積、緯創合資公司緯昌COMPUTEX首推AI車用電腦

廣積 (8050) 參展 2018 COMPUTEX，搶攻工業物聯網、物流、交通、雲端、零售以及數位看板等應用的各式嵌入式電腦解決方案。其中，除智慧工廠為重點項目之外，搭 AI 商機，與緯創 (3231) 合資的車載電腦廠緯昌，首推 AI 車用電腦。在全球工業 4.0 和 IIoT 趨勢下，廣積特別針對智慧工廠及智能製造的市場需求，推出符合此應用領域的產品，包含針對工廠自動化應用量身打造的 AGS 系列 IoT Gateway 無風扇閘道器系統、可應用在 AOI 檢測機台的機器視覺解決方案、搭載 Intel 第 8 代 Core 處理器的工業用主機板以及各式 x86 和 RISC 架構的嵌入式系統、主板、HMI 和工業級觸控電腦等。



其中，該公司特別針對工廠應用端的實際需求，提供多元電源保護功能的 AGS 系列閘道器系統，不但支援 9 至 36V 寬直流電源輸入以及 GPIO 隔離電路控制功能，可供攝氏零下 40 度至攝氏 70 度寬溫使用，且產品生命週期逾 15 年，適合應用於整合及控制需求較高的智慧型工廠。



該公司亦針對日漸盛行的智慧型交通推出數款新品，包括通過 EN50155 認證的 MPT 系列軌道專用電腦系統和觸控電腦、通過 e/E-Mark 認證的車載專用系統、車廂專用的長條型雙螢幕顯示乘客資訊系統，以及由關係企業緯昌科技首度推出的 AI 人工智慧車用電腦。



此外，搭載日前甫推出即獲得極大迴響的 AMD Ryzen 與 EPYC 兩款嵌入式處理器的全新產品系列亦在現場全新亮相，包含支援四組 HDMI 2.0(4K@60Hz) 的 SI-324 數位看板播放系統、1U 高效能機架型 FWA8800 網路通訊系統以及 MI988 Mini-ITX 工業用主機板等等。

