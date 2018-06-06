中國品牌手機板出貨不夠補 華通5月營收月減近5%

老牌 PCB 大廠華通 (2313-TW) 5 月雖有大量中國品牌手機板訂單挹注，但美商蘋果需求持續不振，單月營收在 33.88 億元，月減 4.48%，年減 3.6%，6 月出貨狀況則仍待客戶端態度而定。

華通今 (6) 日公布營收，前 5 月營收 178.65 億元，仍較去年同期下滑 1.76%。

對於蘋果新一世代手機板，法人指出，華通至今天仍未接獲生產指令，預估其最快進入量產時間也在 6 月下旬，因此分析華通 5 月營收，主要是由中國大陸小米、華為、OPPO、Vivo 等手機品牌組裝廠的支撐。

華通今年第 1 季受到整體手機市場買氣降溫，及美系大客戶庫存調整嚴峻影響下，單季營收 109.3 億元，毛利率 14.3%，優於去年同期 13.1%，稅後純益 4.82 億元，每股純益 0.4 元，年增 20.9%

法人推估華通今年產能擴充主要是在重慶廠 HDI 及惠州精密軟硬複合板，其中重慶廠區目前已完成增加高階 HDI 產能約 8-10 萬平方英呎擴充，預期除滿足美系客戶傳統旺季需求外，也增加未來中系訂單的供貨彈性。

至於軟硬複合板，法人推估華通今年約新增 20-30% 產能，主要是著眼包括今年美系客戶之電池管理模組，無線耳機、以及中系客戶鏡頭模組規格提升。上半年受到美系客戶手機銷售不振影響產能利用率較低，預計 6 月起訂單加溫的效應將出現，但仍需視客戶端提貨的狀況而定。