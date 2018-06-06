群創今年3大策略往前衝 整機出貨起飛、4.0+工業互聯網紮根

群創 (3481-TW) 股東會預計 6 月 20 日舉辦，年報今 (6) 日出爐，董事長王志超在致股東報告書中強調，將在向前走、向外走、紮根 4.0 + 工業互聯網 3 大策略下，持續創造高價值智能製造，今年將是整機出貨起飛年，且以世界為出海口，掌握致勝關鍵。

王志超表示，今年營業計畫主要分成 3 大策略，一是向前走，做到整機，今年將是整機出貨起飛年，掌握出海口就掌握致勝關鍵。

二是向外走，以世界出海口為重心，群創的視界將以全世界的角度來看市場，從賣兩片玻璃的面板廠思維，延伸從終端成品設計、製造，拓展至整機，垂直整合上游面板及下游通路。

三是群創 4.0 + 工業互聯網，王志超說，將以工業核心技術及製造經驗累積為核心，融化貫通互聯網的專業 DNA，將兩者以工業為主，互聯網關鍵要素為輔助基礎，融合共通的執行長期紮根工程。

王志超強調，今年將持續創造高價值智能製造，達到工業 4.0 工業互聯網的競爭力，提升經營績效。

王志超認為，中小尺寸因智慧型手機應用與觸控技術日趨成熟，加上陸續有廠商投入 AMOLED 或可撓式面板等下一世代技術的研發，成為近年來產品最多樣化且成長最快速的產品類別，展望今年，18:9、可撓式及異形切割將成為中小尺寸面板發展趨勢。

王志超強調，為更強化競爭優勢及長期展望，積極投入新技術、新產品的研究發展，包括可撓性顯示、IGZO、AMOLED(有機發光技術)、Mini LED、MicroLED(微發光二極體)、觸控整合技術、廣色域顯示、中大尺寸觸控型面板等的開發等，都獲得相當成果，有助未來在激烈競爭的產業環境中脫穎而出。

他說，大尺寸 TFT-LCD 產品中，液晶電視持續朝向更大尺寸、節能、高畫質 (4K8K)、窄邊框發展，液晶螢幕主要訴求為可撓式、電競及窄邊框；筆記型電腦產品朝向低耗電、IGZO、窄邊框及輕薄化的技術方向為主要發展趨勢，希冀能促使消費者對現有產品線進行升級。