〈群創營業報告書〉中小尺寸今年看好18:9、可撓式、異形切割發展趨勢

群創 (3481-TW) 股東會營業報告書出爐，董事長王志超指出，中小尺寸因智慧型手機應用與觸控技術日趨成熟，加上陸續有廠商投入 AMOLED 或可撓式面板等下一世代技術的研發，成為近年來產品最多樣化且成長最快速的產品類別，展望今年，18:9、可撓式及異形切割將成為中小尺寸面板發展趨勢。

群創股東會預計 6 月 20 日舉辦，根據最新出爐營業報告書，王志超指出，在顯示技術開發上，持續以協同客戶開發消費者理想規格產品、擴大市場，同時增加競爭力、友善環境為主要訴求。

他表示，開發方向包括環保材料、省電低耗能、高畫素、高彩度表現、輕薄、窄邊框、高動態表現、觸控、廣視角、及全方位的系統服務整合等。

王志超強調，為更強化競爭優勢及長期展望，積極投入新技術、新產品的研究發展，包括可撓性顯示、IGZO、AMOLED(有機發光技術)、Mini LED、MicroLED(微發光二極體)、觸控整合技術、廣色域顯示、中大尺寸觸控型面板等的開發等，都獲得相當成果，有助未來在激烈競爭的產業環境中脫穎而出。

他說，大尺寸 TFT-LCD 產品中，液晶電視持續朝向更大尺寸、節能、高畫質 (4K8K)、窄邊框發展，液晶螢幕主要訴求為可撓式、電競及窄邊框；筆記型電腦產品朝向低耗電、IGZO、窄邊框及輕薄化的技術方向為主要發展趨勢，希冀能促使消費者對現有產品線進行升級。

群創在今年 CES 發表 AM miniLED 技術細節，吸引不少車廠的高度關注，群創表示，車用是很好的領域，預期 2 年後車用 AM miniLED 商品化，但車用有點太慢，所以也在積極準備其他的應用方案及商品化，預計在今年 6 月可望有進一步技術的揭露。