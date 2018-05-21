〈群創營業報告書〉陸面板產能短期不致造成顯著影響 長期衝擊難免

中國面板廠新產能開出，衝擊面板價格仍在下滑的走勢中，群創 (3481-TW) 股東會預計 6 月 20 日舉辦，董事長王志超在最新出爐的營業報告書中表示，大陸新面板廠產能開出，預期短期內面板市場的供需仍能維持平衡，不致造成顯著影響，但長期對市場景氣衝擊仍在所難免，因此積極調整經營策略來因應。

王志超指出，去年度是面板業急劇變化的一年，上半年延續 2016 年度韓系廠商減產效應，面板供貨短缺，呈現面板供不應求、價格上漲的榮景；下半年，伴隨大陸新產能陸續開出信息，市場對面板供給增加與市場售價下跌形成預期，造成去年下半年售價上漲趨勢反轉，面臨客戶價格調降的壓力。

他坦言，對於大陸新面板廠產能的開出，長期對市場景氣衝擊難免，因此積極調整經營策略，朝向新技術、新應用領域開發高端技術產品，開拓新市場，目標是透過技術質量的提升，找到新藍海，創造最大的利益。

王志超表示，去年營運成果還是十分豐碩，全年度合併營收 3292 億元，年增 15%，稅後純益 370.29 億元，每股純益 3.72 元；展望未來，經營團隊將繼續盡心投入爲股東創造更大的利益。

群創董事會決議通過去年度盈餘分配案，將發放現金股利 0.8 元，創下合併以來新高；群創先前宣布今年不再自辦季法說會，第 1 季合併營收 668 億元，季減 15.6%，年減 22.32 億元。

群創首季營業毛利 90.51 億元，毛利率 13.6%，季減 0.5 個百分點，年減 10 個百分點，營業利益 38 億元，營益率 5.7%，季減 1.5 個百分點，年減 11.3 個百分點，稅後純益 29 億元，季減 31.6%，年減 75.2%，每股純益 0.3 元。

根據對當前業務狀況的評估，群創預估第 2 季的面板展望為，大尺寸面板出貨預估季減 5% 左右，平均銷售單價預估季減 6-10%；中小尺寸面板出貨季減 5% 以內，不過在價格部分則是季增 5% 以內。