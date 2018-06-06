MLCC缺貨無解 國巨股價衝破1100元大關

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘直言，MLCC 供給缺口到 2019 年無解，激勵市場預期國巨營運可望逐月走揚，也推升買盤湧入，國巨早盤股價順利衝過 1100 元大關，甚至還一度亮燈漲停來到 1125 元，續創歷史新高。

國巨股價衝高，也帶動被動族群齊揚，華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 及信昌電 (6173-TW) 均同步亮燈漲停，奇力新 (2456-TW)、大毅 (2478-TW)、美磊 (3068-TW)、光頡 (3624-TW)、九豪 (6127-TW)、鈞寶 (6155-TW)、聚鼎 (6224-TW)、佳邦 (6284-TW)、智寶 (2375-TW)、凱美 (5317-TW)、立敦 (6175-TW) 等漲幅也均超過 5%。

陳泰銘昨在股東會上表示，目前上游設備要 14-18 個月的交期，換言之，如果現在要擴產，產能也要到 2020 年左右才會開出來。

陳泰銘表示，目前國巨訂單出貨比 (BB 值)，其中 MLCC 仍是大於 2，晶片電阻更是大於 3，當需求大於供給，就以價制量，接下來就是配貨供應，現在已經進入了配貨階段。

陳泰銘表示，被動產業在過去不是太健康，一般來說，如果高階賣 100 元，中低階也可以賣 60-70 元，這才是比較健康的狀況，而現在的中低階產品價格，經過去年以來的漲價，也大概從 10 多元回到 20-30 元而已。法人表示，這代表 MLCC 就算要續漲，也還是有漲價空間。