〈中太陽能補貼縮手〉多名太陽能產業大佬聯名致信新華社 指改變過劇產業難承受

中國大陸祭出激烈的太陽能政策，限規模、降補貼，被稱為「緊急剎車」，造成本週 A 股太陽能類股連兩天慘跌。為此，3 日 11 名產業大老致信新華社，發表「關於企業家對三部委出台 531 光伏新政的緊急訴求」聯名信，希望至少能有緩衝期，減少實際衝擊。

這次「531 新政」大約有 4 個重點： 1、暫不安排 2018 年普通太陽能電站建設規模，在國家未下發文件啟動普通電站建設規模前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設； 2、2018 年安排 10GW 左右支持分佈式太陽能項目建設； 3、從 5 月 31 日起，新投運的太陽能電站標杆上網電價每千瓦時下調 0.05 元； 4、未納入國家認可規模管理範圍的項目，由地方依法予以支持。

聯名信中表示，希望主管部門聽取行業合理訴求，強烈建議給予已經合法批准開建的項目一定的緩衝期。業界完全理解行業發展存在的問題與壓力，但希望變革不要太激烈，怕行業承受不了。

對於是否需要補貼，大佬們指出，的確在國外最低太陽能電價可以做到人民幣 0.14 元，但他們是零地價、零稅收、融資成本不到 3%，甚至還有補貼，在中國建電站土地要卻高價租金、還要上交各種稅，融資成本也很高，投資成本難以下降。

大佬們認為，貿然實施嚴格的新政，可能導致嚴重後果，資本市場對太陽能產業缺少信心，很多項目因此突然停止，產生許多糾紛。大佬們表示，希望部委能聽取行業合理訴求，完善文件內容，不要矯枉過正、朝令夕改，真正保護太陽能行業健康發展。