消息稱中興已簽訂協議 共支付約17億美元換禁令解除

據《路透》引述消息人士說法，中興通訊 (000063-CN)(0763-HK) 已經簽署一份協議，原則上可讓他們擺脫美國商務部的禁令，恢復向美國供應商採購零件與技術。不過美國商務部發言人周二表示，雙方尚未簽署最終協議。

來自《彭博》消息來源則說，美國和中國的官員仍在對細節進行最終敲定，而且協議仍有可能無法達成。

美國政府自 4 月起，以中興通訊違背 2017 年達成的與伊朗和北韓貿易相關的制裁協議為由，禁止中興接觸美國供應商，造成中興主要經營活動無法進行。之後總統川普表示，為了幫習近平的忙，他可以考慮解禁，用其他方式補救。

消息指出，初步協議的內容是中興繳交 14 億美元罰款，並由第三方保管 4 億美元，做為預防違規的資金。另外，美國商務部還修改了去年達成的和解，中興因此需再支付 3.61 億美元，使最終中興須向美國支付約 17 億美元。

協議內容據稱還包括，中興需隨時接受審查，以確保美國公司供應的零件都被正當使用、在公開網站上公布美國零件的使用詳情、並在 30 天內調整董事會和高管團隊。

達成協議的消息批露後，也帶來國會議員不滿。參院少數黨領袖 Chuck Schumer 發推文批評，如果此事為真，川普根本是「中國優先」，而不是「美國優先」。