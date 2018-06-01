中興被移出MSCI中國指數 傳高層已大換血

MSCI 1 日正式將 A 股納入指數，不過中興通訊 (000063-CN)(0763-HK) 等 5 家公司因仍在停牌，將不被納入。對中興來說，是否能順利解除 7 年禁購美國技術的禁令，更是企業生存的關鍵。媒體報導公司已經撤換高層，以爭取美國「解禁」。

投資機構則持續下調對中興的估值。匯安基金 31 日公告，對中興的估值調整為人民幣 22.82 元。停牌前，中興通訊每股報價人民幣 31.3 元。

MSCI 明晟公司 31 日發布臨時公告，稱東方園林、海南橡膠、中國中鐵、太鋼不銹和中興通訊，將暫時不被納入 MSCI 中國指數 (MSCI China Index)，也將從 MSCI A 股全球通指數 (MSCI China A Inclusion) 和 MSCI 中國 A 股大盤指數 ( MSCI China A Large Cap) 中剔除。5 家公司目前仍在停牌。

而據《彭博》報導，非執行董事田東方被任命為中興通訊黨委書記，原擔任此職的高級副總裁樊慶峰已被免去職務。

資料顯示，田東方此前任西安微電子技術研究所所長，該所隸屬於中國航天科技集團公司第九研究院。

2 天之前，據香港《南華早報》報導，中興也解除了執行副總裁兼首席技術官徐慧俊、負責公司運營的黃達斌兩人職務。在此之前，也有多名高層被解職。

這些改變，符合中興爭取「解禁」的條件。據美國總統川普表示，美國仍未與中國政府，就中興一事達成協議，他預期中興若要解禁，需支付 13 億美元罰款，並更換管理高層，還要接受非常非常嚴格的安全監管。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 預定 6 月 2-4 日造訪中國，進行貿易問題第 3 輪談判，外界預期，中興解禁事宜也包含其中。

