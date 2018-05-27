中興重罰換美國解禁 代價13億美元

美國總統川普表示，已和中國當局針對通訊設備製造商中興通訊一案達成協議。中興將支付 13 億美元罰款、更換管理階層及改選董事會，並提供「高層次安全保證」。

根據中興通訊恢復運營的協議中，中興還將接受美國派人進駐監督，確保遵守美國法規，以讓美國撤銷不得採購美國關鍵零組件七年禁令，可恢復原先對美國零組件供應商高通等的採購，也讓中興得以起死回生。

川普推特上指出，自己先讓中興關門，再以高階的安全保證，讓中興重新營運。更話鋒一轉，抨擊歐巴馬時代沒有做好管控，讓中興得以蓬勃發展。對此美國國會議員並不領情，表示川普不應這麼草率解除制裁，並指出此舉將幫助中國再度壯大，揚言將聯合兩黨阻止協議朝這個方向發展。

川普也表示，在中興案的處理一方面也是賣中國國家主席習近平人情，指之前習近平致，要求發放寬對中興案的懲罰，否則將有大批人失業。

對此中興通訊相關人員拒絕回覆相關訊息。中國商務部尚未做出回覆。

川普讓中興案得以解禁，背後也和仍在談判中的中美貿易衝突有關，中國方面先前曾明確告知美方，惟有解除對中興案的懲罰，兩方的貿易談判也才談的下去，否則美國在中國營運的公司也恐遭到報復。

川普團隊成員透露，這項協議是由商務部居中協調促成。美國商務部長羅斯預計將在下周訪問中國，就當前中美兩國的貿易摩擦進行新一輪協商。