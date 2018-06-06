台股盤前─靠蘋概股再拉一把 大盤將獲挹注再攻11270點

台北股市昨日在金融類股的「神來一筆」救援之下，尾盤集中市場加權股價指數跌幅收歛，終場仍守住 1 萬 1000 點大關，大盤以 11100.11 點作收，市場成交值為 1625.53 億元，而在蘋果概念股陸續發布 5 月營收佳績之下，證券分析認為，靠蘋概股再拉一把，大盤將獲挹注再攻 11270 點，

昨日盤後，大立光 (3008-TW) 發布 5 月營收以 43.19 億元，創今年以來單月新高，月增 14.57%，年增 14.69%；累計 1-5 月營收為 166.72 億元，年減 8.71%；對於 6 月的展望，該公司認為，處在新舊產品交替期，月營收將與 5 月持平；而第 2 季單季營收可望重返 100 億元大關。而可成 (2474-TW)5 月營收也以 69.5 億元創今年新高，月增 5.3%，也是歷年同月新高。

證券分析師黃漢成指出，在即將進入第 3 季的 3C 電子業旺季同時，現階段的台北股市也仍將以科技類股為主流。

黃漢成的此一說法與今天早晨的美國股市收盤數據相符，在 Netflix 與亞馬遜股價上漲帶動下，Nasdaq 創收盤新高。但因美國與主要貿易夥伴之間的緊張仍高，投資人態度仍謹慎，使得道瓊微幅收低，S&P 500 僅小幅上揚。收盤道瓊工業平均指數收低 13.71 點或 0.06% 至 24799.98。Nasdaq 指數收高 31.40 點或 0.41% 至 7637.86。S&P 500 指數收高 1.93 點或 0.07% 至 2748.80。費城半導體指數收高 5.83 點或 0.41% 至 1428.51。

台股在昨日盤中包括矽晶圓及被動元件類股等強勢股拉回修正，同時也造成指數走跌，證券分析師張陳浩指出，這在反映消化 3 月中旬的台股高檔解套賣壓，但在台股大盤技術線型呈現多頭排列的同時，預估整理時間不會太久，不排除在本周下半周重啟多頭攻勢，集中市場加權股價指數上看 11270 點的前波高點，蘋果概念股將帶頭主攻。。

在市場重點訊息部分，行政院副院長施俊吉在接受財經媒體專訪時指出，台股萬點行情是健康的，而且台股還會往上走，並點出 5G 產業是台股的下一個機會點。

昨天上午則有國巨 (2327-TW)、台積電 (2330-TW) 召開股東會，張忠謀也將在本次股東會後正式退休，國巨董事長則強調被動元件的缺貨狀況暫時無法解決，市場供需缺口仍在。