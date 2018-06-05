台股盤中─過高後量縮整理格局 最快下半周再展攻勢

台股在昨日翻越 11000 點近期高點之後，今 (5) 日盤面呈現量縮整理格局，大盤在平盤上下震盪整理，並由二線蘋果概念股如康控、玉晶光 (3406-TW) 成為盤面的焦點，但預估整理時間不會太久，不排除在本周下半周重啟多頭攻勢。

證券分析師張陳浩指出，台股昨日由蘋果概念股的三王大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 力拱指數站上 11000 點之後，大盤今呈現量縮整理，被動元件、矽晶圓類股休息整理，但在大盤技術線型呈現多頭排列的同時，預估整理時間不會太久，不排除在本周下半周重啟多頭攻勢，集中市場加權股價指數上看 11270 點的前波高點。

台北股市集中市場加權股價指數今天早盤開在 11130.03 點，盤中最高 11131.08 點，最低 11085.54 點，預估全場成交值為 1600 億元。

證券分析師黃漢成說，目前在各發行公司公司 5 月營收的同時，如德律、牧德 (3563-TW)、奇力新、南亞科 (2408-TW)、新鉅科 (3630-TW) 等 5 月營收表現佳等個股自然成為市場關注等焦點，而在今天下午則有大立光公布營收。

黃漢成說，在台北國際電腦展今天開展且 AI 成為重要展出主題同時，包括智原、創意、世芯等相關個股也成為市場重點。

今天上午則有國巨 (2327-TW)、台積電召開股東會，張忠謀也將在本次股東會後正式退休，市場也關注台積電今天對於景氣發表的看法。