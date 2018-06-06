十方控股(01831-HK)為收回《葉問3》投資在內地提起訴 8月開審

十方控股(01831-HK)公布，為保障集團之合法權利及權益，集團於5月29日向上海市第一中級人民法院遞交針對合禾影視之民事起訴書，請求法院命令合禾影視(其中包括)向集團支付以下各項：尚未償還投資成本1億元(人民幣.下同)(即投資成本1.1億元減部分還款1000萬元)；合禾影視於票房確認中所承諾的首批保證款項1858萬元；違約利息；及集團就訴訟產生之所有訴訟、律師及公證費用。法院於6月5日確認受理訴訟，首次開庭審理日期定為2018年8月1日。

引起上述訴訟是緣於公司日期為2016年2月22日之公告，內容有關公司與上海合禾影視投資簽署電影投資協議，據此，集團向合禾影視收購電影《葉問3》「中國票房淨收入」的55%，代價為1.1億元(投資成本)。

目標收益權自該電影於2016年3月4日首次公映日期起計，為期30年。根據電影投資協議之條款，合禾影視向集團保證悉數退還投資成本；另加目標收益權於公映日期後首年之總收益至少1650萬元。

公司已履行其於電影投資協議項下之所有合約責任。於2016年5月，合禾影視向集團發出書面確認，當中確認集團可悉數收回投資成本1.1億元；及保證集團可享有目標收益權項下影院放映應佔分成至少1858萬元(首批保證款項)。於2016年6月，合禾影視根據電影投資協議及票房確認向集團匯款1000萬元(部分還款)。但直至本公告日期，儘管集團多次要求，餘下合禾影視結欠集團款項仍未償還。十方控股將繼續於訴訟過程中向其法律顧問尋求法律意見，以保障集團之合法權利及權益。

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