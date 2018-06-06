【港股解碼】本間高爾夫擊球，越過匯兌損益和實際稅率，得分！

隨著高爾夫運動在全球範圍內受到越來越廣泛的歡迎，高爾夫產業鏈在各國間也日漸完善，包括高爾夫媒體、教育、賽事、活動，高爾夫博覽業，高爾夫球具、用品，以及與高爾夫運動相關的設備和製造業等均呈現出一副蒸蒸日上的景象。

本間高爾夫（06858.HK）正是高爾夫行業內最負盛名的標誌性品牌之一，成立至今已經有著六十年的歷史，主要從事設計、開發、製造及銷售各種製作精美且性能卓越的高爾夫球桿，還供應HONMA品牌的高爾夫球、包袋、服裝及其他配件，藉此為客戶提供全面的高爾夫生活體驗，同時也促進了高爾夫運動在全球範圍內的發展。

注重本土市場，開發歐美市場

截至2016年底，全球245個國家中208個國家共有高爾夫球場33,161個，平均下來一個國家就有159.43個。但是，在地理位置上，這項運動的分佈相對集中，全球74%的球場集中於十大高爾夫國家：美國、加拿大、日本、英格蘭、澳大利亞、德國、法國、蘇格蘭、瑞典和南非。不過，亞洲目前也處於奮起直追的狀態，潛力無限，同時從下圖可以看出，以中國、韓國、日本為主的亞洲市場也是本間高爾夫的重點佈局市場。



來源：香港交易所

從地理區域來看，本間高爾夫堅持著兩條腿走路，兼顧著歐美和本土市場。本間高爾夫的本土市場（即日本、韓國及中國）的收益相比去年同期增加了8.1%，美國及歐洲的收益分別增長83.6%及32.0%，同時北美及歐洲的銷售點分別增加了201個及383個。大摩也認為，本間高爾夫在北美及歐洲地區有大量增長潛力，這兩個區域的後續發展將在未來持續推動本間高爾夫業績的增長。

另一方面，根據中國產業調研網發布的2018年中國高爾夫市場現狀調查與未來發展前景趨勢報告顯示，在中國，高爾夫運動的參與者、職業、業餘運動員、教練員、裁判員和經理人、球童等專業人員在過去兩年中以40—50%的速度猛增。本間高爾夫自身在亞洲的成長很有可能與亞洲高爾夫運動的整體發展是契合的，這正是“問蒼茫大地，誰主沉浮”的時候。

被匯兌損益和實際稅率遮擋的業績

面對這樣“時不我待”商機，本間高爾夫自是蓄勢待發。本間高爾夫整體處於上升期，實力十分強勁。截至2018年3月31日止十二個月，本間高爾夫錄得的收益為26,296.2百萬日圓，較去年同期增長8.5%；錄得的經營溢利為6,242.2百萬日圓，相比去年同期增長26.2%，經營溢利率攀升至23.7%；錄得的毛利為15,977.5百萬日圓，相比去年同期增長9.8%，毛利率增長至60.8%；但是在本期內，本間高爾夫所錄得的歸母淨利潤為39.34億日元，同比下滑13.9%，收益的上升與歸母淨利潤的下降形成了反差。

那麼在收益上升的情況下本間高爾夫在本期內的歸母淨利潤又為何會下降？根據東方財富證券研究所報告顯示，這實際上是受匯兌損益和實際稅率影響的結果。在2018財年，本間高爾夫的匯兌虧損淨額為5.24億日元，而去年同期匯兌收益為10.24億日元，若是剔除匯兌損益影響，本間高爾夫在本期內經調整的EBIT（息稅前利潤）為57.82億元，同比增長27.9%。此外，2018 財年的實際稅率為 26.8%，去年同期僅為 11%，由於抵稅因素不再，未來實際稅率將回到正常水平。

大摩也認為是上述兩個原因導致本間高爾夫的盈利稍遜預期，大摩同時肯定，本間高爾夫長期結構良好，前景任然完好，對其維持“增持”評級，目標價為11元。以上的評價也從側面說明了，本間高爾夫一直在進步，其產品和業務實際上是漸入佳境的。

本間高爾夫的主要產品有高爾夫球桿、高爾夫球、包裝服裝及其他配件三部分。截至2018年3月31日止年度，此三項的毛利率分別為63%、48.6%和52.4%；從此三項錄得的收益相比上年分別分別增長4.6%、56.1%及21.4%。

來源：香港交易所

同時，高爾夫於2016年起重返奧運會，這或許將大幅提升這項運動在全球的形象。此外，隨著日本在2020年舉辦奧運會，日本及亞洲其他地區高爾夫市場在未來數年或許將受此影響而大幅增長。而在2018年年初泰格·伍茲於回歸職業高爾夫巡迴賽，這無疑是近期高爾夫球賽中最振奮人心的消息。這個消息一度令威士伯錦標賽(Valsper Championship)決賽的收視率較上一年度激增190%。泰格·伍茲是美國著名的高爾夫球手之一，在2009年前高爾夫世界排名首位，被公認為是史上最成功的高爾夫球手之一。他的回歸反映著重大角色及人物對高爾夫球運動的影響，或許這將極大激發新一代專業高爾夫球手對該項運動的熱情。在這樣的背景之下，本間高爾夫的未來無限可期。

作者：財華社

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