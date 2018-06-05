歐股盤中─貿易戰疑慮再起 主要指數漲跌互見

對貿易戰的擔憂情緒再起，今 (5) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見。

台北時間週二下午 5 點 37 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.24%，德國 DAX 指數上漲 0.73%，法國 CAC 40 指數上漲 0.42%，英國 FTSE 指數下跌 0.44%。

根據 CNBC 報導，受英國政府以 25.1 億英鎊，出售所持蘇格蘭皇家銀行集團 (Royal Bank of Scotland Group) 7.7% 股份消息影響，該銀行早盤股價重挫近 4%。

歐洲最大包裝紙板生產商 Smurfit Kappa 股價大跌逾 5%，WPP 集團股價跌約 3%。

第 3 輪美中貿易談判結束，雙方並未發表聯合聲明，情勢不甚明朗。

而在美國宣布，將對進口自歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鐵、鋁材，開徵高額關稅後，上述國家隨即展開報復，揚言將對美國實施高額關稅。

市場憂心，美國與他國之間的貿易爭端，恐演變為全球貿易戰。

研究機構 Sentix 日前公布 6 月歐元區投資人信心指數，在對義大利「政盪」、美歐貿易爭端感到憂心的情況下，該指數連續第 5 個月下滑。

Sentix 數據顯示，德國投資人信心指數，也連續第 5 個月走跌，主因正是美國與歐盟之間的貿易爭端。