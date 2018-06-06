美股盤中─科技股上漲 推升Nasdaq創新高點 道瓊S&P 500則下滑

在科技股上漲的支撑下，Nasdaq 指數週二創新歷史高點。但道瓊與 S&P 500 指數則小幅下滑。

週一，亞馬遜與蘋果股價上漲至歷史高點，推升 Nasdaq 指數自 3 月 12 日以來首度創新收盤高點。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數下跌 75.00 點或 0.30% 至 24738.69。

Nasdaq 指數上漲 7.26 點或 0.10% 至 7613.72。

S&P 500 指數下跌 3.92 點或 0.14% 至 2472.95。

6 月初始，主要指數表現強勁，前二個交易日，上漲至少 1.5%。但因美國與主要貿易夥伴之間的緊張仍高，投資人態度仍謹慎。

上週，川普政府對歐盟與加拿大課徵鋼鋁關稅。歐盟威脅採取相同行動，進行報復。加拿大外長 Freeland 說，加國亦將採取報復措施。

分析師說，關稅爭議會造成直接與間接的後果。首先，直接衝擊將是進口價格，依賴進口鋼與鋁的企業將首當其衝。上漲的價格將轉嫁給消費者或削弱企業獲利。

「間接方面，貿易協商過程充滿坎坷，為全球經濟帶來不確定性。關稅或貿易戰將抑制全球成長，並導致通貨膨脹上升。」

全球七大經濟體領袖本週在加拿大舉行高峰會，貿易問題將是主要議題。

經濟數據方面，供應管理協會 (ISM) 公布 5 月非製造業指數為 58.6，預估為 57.6。該數據高於 50 代表服務業擴張，低於 50 代表緊縮。