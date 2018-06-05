兆豐銀理專涉挪用客戶資金4000萬元 金管會將調查

兆豐銀豐原分行驚傳理財專員涉及挪用客戶帳戶資金，估步調查，遭挪用的金額約 4000 萬元左右，金管會今 (5) 日表示，對此已展開調查。而兆豐銀稍晚也發布聲明指出，本案為 5 月底對帳期間，主動發現張姓行員私自挪用客戶存款情事，目前兆豐銀查核中，並確保客戶權益不受任何影響。

兆豐銀表示，今 (2018) 年 5 月底對帳期間，主動發現豐原分行張姓行員私自挪用客戶存款情事，經該員自白，為其投資期貨失利為彌補損失所致，本案兆豐銀行正積極查核中，將確實查證並採取負責態度，確保客戶權益不受任何影響。

而兆豐銀也已通報相關主管機關，且已移送檢調單位查辦，並報請保險公司出險，粗估損失不大。兆豐銀表示，本案屬獨立個案，已對張姓行員予以停職處分，並採取相關的法律及保全措施，另也將對內部相關作業再深入檢討改進，以杜絕類似情事。

金管會指出，兆豐銀豐原分行 5 月 29 日因客戶對帳戶資金有疑義，發現帳戶資金有疑似遭理專挪用之情況，隨即於 5 月 30 日向金管會通報重大偶發事件，目前兆豐銀還在清查遭挪用資金有多少，初步調查，客戶遭挪用的金額約 4000 萬元左右，而依規定，兆豐銀須在 6 月 8 日前回報金管會後續處理情況，銀行局依函報內容處理，若違反法規，會請銀行陳述意見。