德銀看好中國股票：大膽買 不用擔心貿易摩擦

中美貿易談判仍在進行，市場緊張情緒仍在持續。不過，德銀卻說，除非更全面的貿易戰還將爆發，否則不用為目前的貿易緊張局勢所擔憂，建議投資者買入中國股票。

根據德銀測算，MSCI 中國指數是最本土化的指標之一，該指數中的成分股公司僅有約 2% 的收入來自美國，這意味著該指數中的股票不會太受到貿易緊張局勢的衝擊。

彭博社援引德銀策略師 Will Stephens 表示，中美貿易摩擦主要是影響了市場情緒，但波動性其實提供了買入亞洲股票的機會，「我們對此仍保持樂觀」。

自今年 3 月，川普以保護美國貿易為由，決定對進口鋼鋁徵收關稅以來，中美貿易摩擦仍在持續。5 月 29 日上周二，美國白宮官網發表聲明，稱將對中國價值 500 億美元高科技產品徵收 25% 關稅，6 月 15 日前公布清單，公布不久後將對這些進口產品徵收關稅。

白宮聲明還稱，美國還將加強對獲取美國工業重大技術的相關中國個人和實體實施出口管制，並採取具體投資限制，擬於 6 月 30 日前公布相關措施，之後不久將正式實施。

對白宮發布的這份聲明，5 月 30 日上周三，中國商務部稱出乎意料但也在意料之中，美方聲明有悖於此前共識。

6 月 2 日至 3 日，美商務部長羅斯到京就兩國經貿問題進行談判。3 日，中方就中美經貿磋商發表聲明稱，雙方在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展。但如果美方出台包括加征關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。