〈美歐貿易戰〉川普攪局 IMF：加拿大經濟焦慮 恐危及未來4-5年成長

國際貨幣基金 (IMF) 週一表示，由於美國的貿易和稅務政策，加拿大恐怕陷入經濟焦慮時期，可能對加拿大的投資和成長都造成長遠的衝擊。

上週美國當局以國安為由，對加拿大、墨西哥和歐盟等實施鋼鐵和鋁的進口關稅，引起美國與盟國之間的貿易緊張情緒。

加拿大總理 Justin Trudeau 隨即反擊，稱美國加課鋼鐵和鋁的進口關稅，已侵犯了美加在安全上的長期合作。

自實施關稅以來，川普批評了加拿大的農業政策，並稱他可能偏向支持各別與加拿大和墨西哥談雙邊貿易，而非重新談判北美自由貿易協議 (NAFTA)，該協議也因為卡在汽車相關條款而遲遲沒有進展。

IMF 在週一發布的加拿大經濟年度初步評估報告中指出，加拿大的經濟一直表現良好，但是因為抵押貸款融資的新政策和外部需求，導致國內最關鍵的脆弱點——房市已經放緩。

「然而，由於貿易緊張情緒、NAFTA 談判結果的不確定性、美國稅改對加拿大中期競爭力的衝擊等，經濟焦慮感很高。」IMF 補充，若無法就修訂後的 NAFTA 達成協議「恐怕延長衝擊投資和成長。」

例如，如果照川普威脅的劇本走，Nafta 真的被終止，按 WTO 規定下關稅將逆轉上升，加拿大未來 4 至 5 年的經濟輸出恐怕減少 0.4%，且「如果無關稅貿易的成本增加，減少程度可能更多。」

再者，IMF 表示，美國大砍企業稅對加拿大經濟也形成「重大不確定性」，美國稅改和貿易的不確定性合併起來恐怕讓加拿大成為較不具吸引力的投資目的地。

IMF 認為，加拿大是時候仔細重審企業稅制，以改善效率並捍衛加拿大在快速變化的國際稅收環境中的地位。

IMF 估計，加拿大今、明兩年經濟成長可望高於潛力，評估外部和內部風險，加拿大央行的利率政策「顯然廣泛合宜」。

加拿大央行上週維持基準利率穩定在 1.25%，且示意儘管貿易充滿不確定性，利率近期內可能調升。

一位加拿大央行資深官員上週表示，貿易的不確定性促使一些加拿大企業延遲做出企業投資的決議，也有一些企業選擇避險投資或者拓展加拿大海外市場。央行次長 Sylvain Leduc 表示，「我們預期企業投資會增加，但可能不像原本沒有這些不確定性的情形下那麼多。」