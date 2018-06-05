這可能是史上最分裂的G7首腦峰會：六國或將怒對川普

由於美國政府大肆向盟國貿易關係「開炮」觸犯眾怒，上周在加拿大滑雪勝地 Whistler 舉行的 G7 財長會議變成了一致對美的討伐大會，美國財長梅努欽成了眾矢之的。

接下來，被當面討伐的人估計就輪到川普了。

G7 國家領導人峰會本周（6 月 8 日至 10 日）將在加拿大魁北克（Quebec）召開。鑒於美國的鋼鋁關稅引發盟國的強烈不滿，預計本周峰會針對川普的批評將如潮水般湧現。

《洛杉磯時報》稱，作為東道主，加拿大很可能帶頭「圍毆」川普。加拿大財長不久前草擬了一則簡短聲明，對美國的鋼鋁關稅政策表達了不滿和憤怒。他強調，如果美國不改變立場，將在 G7 峰會上採取行動。

在高度重視團結一致的 G7 內部，出現集中批評某一個國家的公開分裂情況頗為罕見。英國金融時報稱，正常情況下，美國是 G7 的領導力量，引領着聯盟的議程。但川普採取保護主義關稅措施的決定，令盟國感到憤怒和震驚。

法國經濟與財政部長 Bruno Le Maire 在接受彭博社採訪時直言：「這已經不再是 G7 會議了，而是 G6+1。」現在看來，這話也適用於本周的 G7 國家元首峰會。

USA TODAY 並不看好本次 G7 國家領導人峰會的前景。這家老牌媒體援引美國戰略與國際研究中心高級副總裁 Heather Conley 的話稱：

當步入 G7 會場的時候，美國非常孤獨（他們被孤立）。我認為，絕大多數貿易盟國都已經得出結論，坦率地說，他們無法建立起一種積極的貿易聯繫。

「我們正在觀望川普被孤立這種潛在的情況。美國正從 G7 領頭羊的角色轉變為一個局外的怪人。」曾在歐巴馬政府的國家安全委員會中任職的美國對外關係委員會高級研究員 Charles Kupchan 說。

不過，彭博社給出了一種可能：鑒於川普經常改變主意，部分貿易盟國還抱有一絲僥倖心理，「也許川普在 G7 期間及前後改變想法，收回鋼鋁關稅政策了呢？」

如果川普一意孤行，一場全面升級的貿易戰可能無法避免。在美國宣布實施鋼鋁關稅之後，加拿大、歐盟、墨西哥等都紛紛發聲抨擊，誓言報復。墨西哥打算出手，將向自美國進口的豬腿肉和肩胛肉徵收 20% 的關稅，於 6 月 6 日生效。

彭博社援引法國經濟與財政部長 Bruno Le Maire 的話稱：「我們還有幾天的時間來避免事態升級。我們還有幾天的時間來採取必要措施阻止歐盟和美國之間爆發全面貿易戰。」

而美國白宮頂級經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）上周末卻表示，任何貿易事態升級的責任全在美國的貿易盟國，而非美國政府。他指責，是貿易盟國們違反貿易規則在先。

川普更是在 Twitter 上公開表示：

十五年來，美國的農民們一直做得不好。因為墨西哥、加拿大和其他國家不公平地對待他們。當我結束貿易談判之時，就是局面改變之日。

川普周一與英國首相 Theresa May 就 G7 會議進行交談。白宮在新聞發布會上稱，川普對英國首相表達了需要與歐洲「重新平衡貿易」的觀點。

在這種關鍵時刻，川普的夫人展現了她的「智慧」——梅拉尼婭 · 川普（Melania Trump）將不會出席 G7 國家首腦峰會，更不打算去 6 月 12 日在新加坡舉行的美朝會晤。而在去年，她還出席了義大利舉行的 G7 領導人峰會。