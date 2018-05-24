最被看好10大港股 大摩喊進匯控 目標價升至95港幣

〈華晨〉

新浪財經報導，大陸降低汽車整車及零部件進口關稅，花旗預計有關降幅將致進口商之生產商建議售價 (MSRP) 降 6%-8%，由於此次汽車進口關稅降幅較市場預期低，對本地生產之高端汽車影響較少，對華晨 (1114-HK) 為正面影響；加上零部件進口關稅降幅高於市場預期，也對華晨有利。

報告指出，華晨受惠於零部件價格下降，加上預計寶馬 5 系生產阻滯之最壞情況將過，該行昇華晨 2018-2020 年盈測 3.6%-6.9%，目標價相應自港幣 27.9 元上調至港幣 28.9 元，目前估值吸引，維持「買入」評級。華晨中國今日收盤價為 14.98 元。

華晨股價

〈匯控〉

摩根士丹利上調匯控 (0005-HK) 目標價由港幣 88 元升至港幣 95 元，評級續為「增持」。大摩表示，匯控經過歷年重組，將業務重複正常，大摩對匯控 2019-2020 年獲利預測，高於市場約 5-7%，上調 2019-2020 對匯控稅前盈利預測約 3%，稱匯控是其歐洲銀行股首選股之一。

大摩預測，匯控未來 3 年淨利息收入有約 9% 年複合增長。該行對匯控最牛看港幣 110 元，最熊港幣 60 元。匯控 5 月 23 日收盤價為港幣 77.5 元。

匯控股價

〈恒安〉

富瑞發表研究報告稱，近日與恒安 (1044-HK) 管理層會面，瞭解到公司近期的業務進展符合預期，重申對其「買入」評級，目標價 97 元。富瑞表示，恒安的業務模式逐步轉為以服務為本，滿足客戶需求，這將有利公司進一步提升市占率。

同時，恒安 4 至 5 月份的銷售表現延續首季強勢，預測上半年紙巾業務的收入將為市場帶來驚喜，扭轉過去三年頹勢。而衛生巾業務也維持穩固，將觀察下半年新產品推出後能否有更多女性客戶。恒安國際 5 月 23 日收盤價為港幣 70.6 元。

恒安股價

〈敏實集團〉

花旗首評敏實集團 (0425-HK)，給予目標價港幣 46 元及「買入」評級。花旗表示，作為汽車零部件供應商的敏實，正受益於產品結構改進，因全球汽車業的趨勢正融入新技術和輕量化，將有助推動敏實的訂單，收入和利潤增長。

該行稱，敏實下半年的催化劑包括意外事故保險 (ACC)、確保汽車相機模組客戶及鋁材的新訂單。又稱敏實對鋁部件的需求支持其高增長和優質利潤率，使其成為該行在汽車零部件供應商中的首選。

該行預測，敏實 2018 至 2019 年純利分別為人民幣 23.66 億元及人民幣 27.82 億元。敏實集團 5 月 23 日收盤價為港幣 37.1 元。

敏實集團股價

〈中國生物製藥〉

匯豐證券將中國生物製藥 (1177-HK) 目標價由港幣 19.9 元上調至港幣 20.3 元，評級「買入」。該行表示，中國生物製藥首季的收入和純利分別同比增長 20.4% 及 33.2%。若剔除收購北京泰德製藥的影響，自然收入及純利同比增長 10.9% 及 28.5%。該行預計，中國生物製藥的收入和純利增長將在 2018 下半年加速，因其 Anlotinib 和仿製藥通過 BE 測試。

報告指出，儘管中國生物製藥的盈利增長強勁，但市場預測該股 2018 年的本益比和本益比相對獲利增長比率分別為 45.8 倍及 2.2 倍，表明市場可能因 BE 測試引發的管道商業化和仿製藥市場整合而上漲。

該行稱，考慮到其強大的銷售力量和豐富的仿製藥管道，對中國生物製藥持正面態度，但認為股價可能會在 Anlotinib 推出前或暫停上漲。中國生物製藥 5 月 23 日收盤價為港幣 18.48 元。

中國生物製藥股價

〈永達汽車〉

大摩發表技術意見報告指出，相信永達汽車 (3669-HK) 未來 15 天股價將會上升，預計發生此概率逾 80%，予其「增持」投資評級及目標價港幣 15 元。

報告指出，大陸政府宣佈將降低進口整車關稅從原來 25% 降至 15%，並自 7 月 1 日起生效，相信此可長遠提振內地豪華車占比較高的進口代理商銷售表現。永達汽車 5 月 23 日收盤價為港幣 9.11 元。

永達汽車股價

〈廣匯寶信〉

大摩發表技術意見報告指出，相信廣匯寶信 (1293-HK) 未來 15 天股價將上升，預計發生此概率逾 80%，予其「增持」投資評級及目標價港幣 6 元。

該行表示，大陸政府宣佈將降低進口整車關稅從原來 25% 降至 15%，並自 7 月 1 日起生效，預計此可長遠提振內地豪華車占比較高的進口代理商銷售表現，如廣匯寶信可望受惠。廣匯寶信 5 月 23 日收盤價為港幣 3.54 元。

廣匯寶信股價

〈正通汽車〉

大摩發表技術意見報告表示，相信正通汽車 (1728-HK) 股價未來 15 天將會上升，預計發生此概率逾 80%，予其「增持」投資評級及目標價港幣 14.5 元。

報告指出，大陸政府宣佈降低進口整車關稅，從原來 25% 降至 15%，並自 7 月 1 日起生效，相信此可長遠提振豪華車占比較高的代理商銷售表現，如正通汽車。正通汽車 5 月 23 日收盤價為港幣 6.62 元。

正通汽車股價

〈北京汽車〉

花旗發表研究報告，稱中國下調汽車的進口關稅至 15%，汽車零件至 6%，並於 7 月 1 日生效，預計將令進口車款的價格下調 6-8%，當中對北汽 (1958-HK) 有 2 大利多因素，包括關稅的減幅較預期低，對本地車的影響下降，另額外下調汽車零部件的進口稅，市場原先並不預期將下調。

該行升公司今年至 2020 年的純利 3.4-5.3%，同時升北汽賓士的純利分別 1.9-4.1%，北汽現代升 3.8-5.8%。據全國乘用車市場訊息聯席會數字，4 月份北汽賓士的零售銷售升 22%，為合營之首，北汽現代升 40%，升公司目標價港幣 0.3 元至港幣 15.48 元，評級「買入」，並列為行業首選。北京汽車 5 月 23 日收盤價為 7.85 元。

北汽股價

〈中廣核新能源〉

大摩發表研究報告，稱中廣核新能源 (1811-HK) 若完成購母企之風電附屬，潛在盈利增幅達 43.4%，即使撇除有關業務，本年至今大陸煤炭 IPP 項目企業股價升 7.3% 至 20.1%，主要由於使用時數取得反彈，原料成本也下降，其中風電 IPP 項目企業股價升 17.8% 至 73.1%，源於棄風率改善等。不過，本年至今中廣核新能源股價僅升 2.7%。

該行升中廣核新能源今明兩年每股盈利預測分別 21.2% 及 25.1%，評級自「與大市同步」上調至「增持」，目標價自港幣 1.29 元上調至港幣 1.62 元。中廣核新能源 5 月 23 日收盤價為港幣 1.33 元。