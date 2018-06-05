報告顯示：2017年全球可再生能源發電增長顯著

國際組織“21世紀可再生能源政策網絡”4日發布的一份報告顯示，2017年全球發電量淨增加值的70%來自可再生能源發電，成為當代可再生能源發電量增長最快的一年。

當天在紐約聯合國總部發布的《2018全球可再生能源狀況報告》說，2017年全球太陽能光伏發電裝機總量較前一年增加了29%，達到98千兆瓦，太陽能光伏發電新增裝機容量大於燃煤、天然氣和核電淨增裝機容量的總和。同時，全球風電新增裝機容量52千兆瓦，也為可再生能源總裝機容量的增加做出重要貢獻。

報告稱，全球對可再生能源發電的投資是對化石燃料和核能發電投資總和的兩倍多。可再生能源的投資呈現區域性集中的特點，2017年中國、歐洲和美國對可再生能源的投資佔全球可再生能源投資總額的近75%。然而，當以單位國内生産總值計算時，許多發展中國家對可再生能源的投資比例卻遠高於發達國家和新興經濟體。

此外，全球能源需求2017年增長了2.1%，與能源相關的二氧化碳排放量增加了1.4%。可再生能源增長所帶來的二氧化碳減排無法抵消不斷增長的能源需求以及對化石和核能持續投資所造成的排放增量。此外，電力行業面向可再生能源的轉型速度低於預期。佔全球最終能源需求約五分之四的供暖、製冷和運輸行業對可再生能源的使用仍落後於電力行業，約92%的運輸能源需求繼續由石油來滿足。

“21世紀可再生能源政策網絡”主席阿託羅斯·塞沃斯說：“要實現能源轉型，各國政府必須發揮政策的引導作用，例如，停止對化石燃料和核能的補貼，投資必要的基礎設施，併製定供熱、製冷和交通運輸等領域的硬性目標和政策。沒有這種引領，世界將難以履行對氣候變化協定以及可持續發展的承諾。”

《全球可再生能源狀況報告》於2005年首次發布，此後每年發布，概述全球可再生能源市場、投資以及政策等行業動向和發展趨勢。

來源： 新華網

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