路透：國有銀行承諾向房屋租賃市場提供逾3萬億元融資

路透社測算，國有銀行已承諾向房屋租賃市場提供超過3萬億元人民幣融資，對象包括房地產開發商、房屋租賃公司同租樓人士。

路透社報道說，建設銀行(00939-HK)從去年11月開始在深圳推出個人租屋貸款。承租人最高可無抵押借貸100萬元人民幣，最長還款期10年。

建設銀行行長王祖繼在談及推動擴大租屋市場時表示，從中央到地方，政府的決心很大。他補充說，政府仍在研究有關稅收和土地供應方面的政策支持，建行亦在繼續探索如何提供融資。

去年，中國工商銀行(01398-HK)亦在廣州推出類似產品。中國銀行亦向廈門租屋人士發放首批貸款。

到目前為止，只有大型國有銀行提供租屋貸款。中小型銀行的多名消息人士稱，租屋貸款違約風險、高成本和低回報讓他們卻步。貸款定價亦必須低於市場水平，因為銀行面臨壓力，需要展現出對租賃市場發展的支持。

建行還與佛山當地政府合作，對另外的住房租賃貸款項目進行試點。佛山是深圳附近一個規模較小的制造業城市，有許多年輕異地務工人員。

建行以3000億元人民幣支持該計劃。但負責監督該項目的佛山市建鑫住房租賃有限公司(簡稱佛山建鑫公司)表示，擔心收益低。佛山建鑫公司是佛山市專業化住房租賃平台公司。

佛山建鑫公司總經理蔡宇稱，我們調查了逾100個各式各樣的項目，但他們的收益超低。坦白說，如果把錢存在銀行，我們能賺得更多。

佛山建鑫公司推出的精裝公寓月租低至799元人民幣，比市場價低出大約30-40%。

蔡宇表示，鑒於此，盡管建行附屬公司及其他公司註入資金，但該公司在幾年內可能仍不得不銷售房屋，以填補損失。

盡管如此，建行稱這種“佛山模式”已經在廣東省另外18個城市覆制，並可能傳至全國其他中小城市。

建行及地方當局向租賃市場的推進表明，政府對國有企業的掌控能夠使北京迅速安排投資和資源來滿足政府優先事項，盈利退居其次。

據住房和城鄉建設部部長王蒙徽介紹，12個租房改革試點城市至少已成立51家國有的租賃公司，所有的試點城市都已經建了政府主導的租賃住房的交易和管理服務的平台。

蔡宇表示，多數民營企業不會大面積進入這一領域，因為他們看不到賺錢的機會，他表示，正因為如此，國企走在最前線。

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