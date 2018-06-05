國産首款5G芯片今年下半年將推出

近期，“中國芯”全民熱議仍在持續。對此，紫光集團全球執行副總裁兼紫光展銳CEO曾學忠表示，未來10年是人工智能時代， 5G和AI將會迎來爆發，技術變革的驅動力也來自芯片。

他強調，未來10年不管經濟如何發展，都離不開芯片。“如果說鋼鐵是工業時代的基礎，芯片就是數字時代的基礎，整個半導體行業決定了未來世界的發展走向。”

艾媒咨詢發布的《2018Q1中國芯片産業市場專題報告》顯示，2017年中國集成電路産量已達1564.6億塊，較2016年增長18.7%，隨著國家對芯片行業重視加強，以及企業、院所等機構未來研發資源投入加大，中國集成電路産量未來仍將呈現較快增長狀態。

中國是目前全球最大、增長最快的市場，而且在2017年全球十大芯片設計排名榜上，中國企業已佔兩席—紫光展銳和華為海思。

據了解，從2G、3G到4G再到當前5G，紫光展銳始終堅持自主創新。2018年展銳推出了SC9850KH芯片平台，這是中國首款真正實現商用的自主國産CPU芯片，也是中國首款擁有自主知識産權的嵌入CPU關鍵技術的4G芯片平台。同時展銳也推出了首款8核人工智能芯片平台SC9863，降低了為大眾消費者進入5G、AI的門檻。

曾學忠稱，芯片設計是整個芯片行業的頂端，它對行業、對産業的貢獻是1比10比100的關系，1元的芯片可以撬動行業100元的價值，這就是為什麽芯片設計作為集成電路産業龍頭的重要性。世界是平的，也是平行的。未來全球半導體市場應是平行發展的，你中有我、我中有你，全球互為一體。

據悉，今年展銳在5G的研發上開啓了“5G芯片全球領先戰略”，先後與中國移動、英特爾、華為、是德科技、羅德與施瓦茨達成戰略合作，併計劃於2018年内推出首款5G芯片，2019年下半年商用首款5G手機平台，實現與5G移動網絡的部署同步推向市場。

來源：騰訊《一線》

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